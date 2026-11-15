UEFA Uluslar Ligi A Ligi'ndeki son karşılaşmasında Fransa'ya konuk olan A Milli Futbol Takımımız, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçla grup aşamasını 0 puan ve -11 averajla tamamlayan ay-yıldızlılarımızın A Ligi'nde kalma umutları oldukça azaldı.

Ancak millilerimiz için henüz her şey bitmiş değil. Hırvatistan'ın Çekya'yı 2-1 mağlup etmesiyle birlikte Türkiye'nin A/B Ligi play-off'larına katılma ihtimali matematiksel olarak devam ediyor.