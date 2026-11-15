Play-off şansımız mucizelere kaldı! İşte A Milli Takımımız için o ihtimal
UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa'ya deplasmanda 2-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımımız, A Ligi'nde kalma yolunda büyük yara aldı. Hırvatistan'ın Çekya karşısında 2-1'lik galibiyet elde etmesiyle millilerimizin play-off ihtimali sürerken, gözler Sırbistan ile Yunanistan arasında oynanacak kritik mücadeleye çevrildi. Ay-yıldızlıların kaderini doğrudan etkileyecek karşılaşmada Türkiye'nin A Ligi'nde kalabilmesi için tarihi bir sonucun ortaya çıkması gerekiyor. İşte millilerimizi A Ligi'nde tutabilecek o kritik senaryo... İşte detaylar...
A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2026 00:47
Bu nedenle A Milli Takımımızın doğrudan küme düşmekten kurtulabilmesi için diğer üç grup sonuncusundan en az ikisini geride bırakması gerekiyor.
ÇEKYA'NIN MAĞLUBİYETİ UMUTLARIMIZI SÜRDÜRDÜ
A Ligi'nin diğer grubunda Hırvatistan'a konuk olan Çekya, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
Bu sonuçla Çekya grup aşamasını 0 puan ve -11 averajla tamamladı.
İki takım arasında puan ve averaj eşitliği oluşurken toplam gol sayısındaki üstünlüğü sayesinde ay-yıldızlılarımız, Çekya'nın önünde yer aldı.
Böylece Türkiye, dört grup sonuncusu arasında en iyi iki takımdan biri olma yolunda kritik bir avantaj elde etti.
Ancak millilerimizin play-off biletini alabilmesi için bir başka rakibinin daha geride kalması gerekiyor.
HER ŞEY SIRBİSTAN'IN YUNANİSTAN MAÇINA KALDI!
A Milli Takımımızın A Ligi'nde kalma umutlarını belirleyecek son karşılaşma, 16 Kasım Pazartesi günü Yunanistan ile Sırbistan arasında oynanacak.
Son maç öncesinde 0 puan ve -7 averaja sahip olan Sırbistan'ın, Türkiye'nin gerisine düşmesi için Yunanistan karşısında ağır bir mağlubiyet alması gerekiyor.
SIRBİSTAN'IN 4-0 MAĞLUP OLMASI BİLE MİLLİLERİMİZE YETMEYECEK
Bu senaryoda Sırbistan'ın averajı -11'e gerileyecek. Ancak toplam gol sayısındaki üstünlüğü nedeniyle Sırbistan, Türkiye'nin üzerinde kalacak.
Sırbistan'ın Yunanistan'a 5-0 veya daha farklı bir skorla yenilmesi halinde ise A Milli Takımımız rakibini geride bırakarak play-off biletini alacak.
İŞTE A MİLLİ TAKIMIMIZI PLAY-OFF'A TAŞIYACAK SENARYO!
Ay-yıldızlılarımızın kaderini belirleyen sonuçlar şöyle:
Fransa 2-1 Türkiye: Millilerimiz grup aşamasını 0 puan ve -11 averajla tamamladı.
Hırvatistan 2-1 Çekya: Çekya da -11 averajda kaldı ve A Milli Takımımızın gerisinde yer aldı.
Yunanistan 5-0 Sırbistan veya daha farklı galibiyet: Sırbistan'ın en az beş farklı mağlup olması halinde Türkiye, play-off'a katılma hakkı kazanacak.
Bu ihtimalin gerçekleşmesi durumunda A Milli Takımımız, dört grup sonuncusu arasında en iyi iki sıradan birini elde ederek A/B Ligi play-off'larında mücadele edecek.
Her ne kadar play-off umutları mucizeye kalmış olsa da ay-yıldızlılarımız için matematiksel ihtimal henüz sona ermedi. Türkiye'nin A Ligi'nde kalma yolculuğuna devam edip edemeyeceği, 16 Kasım Pazartesi günü oynanacak Yunanistan-Sırbistan karşılaşmasıyla kesinlik kazanacak.
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