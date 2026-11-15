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Play-off şansımız mucizelere kaldı! İşte A Milli Takımımız için o ihtimal

UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa'ya deplasmanda 2-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımımız, A Ligi'nde kalma yolunda büyük yara aldı. Hırvatistan'ın Çekya karşısında 2-1'lik galibiyet elde etmesiyle millilerimizin play-off ihtimali sürerken, gözler Sırbistan ile Yunanistan arasında oynanacak kritik mücadeleye çevrildi. Ay-yıldızlıların kaderini doğrudan etkileyecek karşılaşmada Türkiye'nin A Ligi'nde kalabilmesi için tarihi bir sonucun ortaya çıkması gerekiyor. İşte millilerimizi A Ligi'nde tutabilecek o kritik senaryo... İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2026 00:47
Play-off şansımız mucizelere kaldı! İşte A Milli Takımımız için o ihtimal

UEFA Uluslar Ligi A Ligi'ndeki son karşılaşmasında Fransa'ya konuk olan A Milli Futbol Takımımız, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçla grup aşamasını 0 puan ve -11 averajla tamamlayan ay-yıldızlılarımızın A Ligi'nde kalma umutları oldukça azaldı.

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Play-off şansımız mucizelere kaldı! İşte A Milli Takımımız için o ihtimal

Ancak millilerimiz için henüz her şey bitmiş değil. Hırvatistan'ın Çekya'yı 2-1 mağlup etmesiyle birlikte Türkiye'nin A/B Ligi play-off'larına katılma ihtimali matematiksel olarak devam ediyor.

Play-off şansımız mucizelere kaldı! İşte A Milli Takımımız için o ihtimal

A MİLLİ TAKIMIMIZ DOĞRUDAN B LİGİ'NE DÜŞECEK Mİ?

UEFA Uluslar Ligi'nin 2026/27 sezonu formatına göre A Ligi'ndeki dört grup sonuncusunun en kötü ikisi doğrudan B Ligi'ne düşerken, diğer iki takım A Ligi'nde kalabilmek için play-off oynama hakkı kazanacak.

Play-off şansımız mucizelere kaldı! İşte A Milli Takımımız için o ihtimal

Bu nedenle A Milli Takımımızın doğrudan küme düşmekten kurtulabilmesi için diğer üç grup sonuncusundan en az ikisini geride bırakması gerekiyor.

Play-off şansımız mucizelere kaldı! İşte A Milli Takımımız için o ihtimal

ÇEKYA'NIN MAĞLUBİYETİ UMUTLARIMIZI SÜRDÜRDÜ

A Ligi'nin diğer grubunda Hırvatistan'a konuk olan Çekya, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Play-off şansımız mucizelere kaldı! İşte A Milli Takımımız için o ihtimal

Bu sonuçla Çekya grup aşamasını 0 puan ve -11 averajla tamamladı.

Play-off şansımız mucizelere kaldı! İşte A Milli Takımımız için o ihtimal

İki takım arasında puan ve averaj eşitliği oluşurken toplam gol sayısındaki üstünlüğü sayesinde ay-yıldızlılarımız, Çekya'nın önünde yer aldı.

Play-off şansımız mucizelere kaldı! İşte A Milli Takımımız için o ihtimal

Böylece Türkiye, dört grup sonuncusu arasında en iyi iki takımdan biri olma yolunda kritik bir avantaj elde etti.

Play-off şansımız mucizelere kaldı! İşte A Milli Takımımız için o ihtimal

Ancak millilerimizin play-off biletini alabilmesi için bir başka rakibinin daha geride kalması gerekiyor.

Play-off şansımız mucizelere kaldı! İşte A Milli Takımımız için o ihtimal

HER ŞEY SIRBİSTAN'IN YUNANİSTAN MAÇINA KALDI!

A Milli Takımımızın A Ligi'nde kalma umutlarını belirleyecek son karşılaşma, 16 Kasım Pazartesi günü Yunanistan ile Sırbistan arasında oynanacak.

Play-off şansımız mucizelere kaldı! İşte A Milli Takımımız için o ihtimal

Son maç öncesinde 0 puan ve -7 averaja sahip olan Sırbistan'ın, Türkiye'nin gerisine düşmesi için Yunanistan karşısında ağır bir mağlubiyet alması gerekiyor.

Play-off şansımız mucizelere kaldı! İşte A Milli Takımımız için o ihtimal

SIRBİSTAN'IN 4-0 MAĞLUP OLMASI BİLE MİLLİLERİMİZE YETMEYECEK

Bu senaryoda Sırbistan'ın averajı -11'e gerileyecek. Ancak toplam gol sayısındaki üstünlüğü nedeniyle Sırbistan, Türkiye'nin üzerinde kalacak.

Play-off şansımız mucizelere kaldı! İşte A Milli Takımımız için o ihtimal

Sırbistan'ın Yunanistan'a 5-0 veya daha farklı bir skorla yenilmesi halinde ise A Milli Takımımız rakibini geride bırakarak play-off biletini alacak.

Play-off şansımız mucizelere kaldı! İşte A Milli Takımımız için o ihtimal

İŞTE A MİLLİ TAKIMIMIZI PLAY-OFF'A TAŞIYACAK SENARYO!

Ay-yıldızlılarımızın kaderini belirleyen sonuçlar şöyle:

Play-off şansımız mucizelere kaldı! İşte A Milli Takımımız için o ihtimal

Fransa 2-1 Türkiye: Millilerimiz grup aşamasını 0 puan ve -11 averajla tamamladı.

Play-off şansımız mucizelere kaldı! İşte A Milli Takımımız için o ihtimal

Hırvatistan 2-1 Çekya: Çekya da -11 averajda kaldı ve A Milli Takımımızın gerisinde yer aldı.

Play-off şansımız mucizelere kaldı! İşte A Milli Takımımız için o ihtimal

Yunanistan 5-0 Sırbistan veya daha farklı galibiyet: Sırbistan'ın en az beş farklı mağlup olması halinde Türkiye, play-off'a katılma hakkı kazanacak.

Play-off şansımız mucizelere kaldı! İşte A Milli Takımımız için o ihtimal

Bu ihtimalin gerçekleşmesi durumunda A Milli Takımımız, dört grup sonuncusu arasında en iyi iki sıradan birini elde ederek A/B Ligi play-off'larında mücadele edecek.

Play-off şansımız mucizelere kaldı! İşte A Milli Takımımız için o ihtimal

Her ne kadar play-off umutları mucizeye kalmış olsa da ay-yıldızlılarımız için matematiksel ihtimal henüz sona ermedi. Türkiye'nin A Ligi'nde kalma yolculuğuna devam edip edemeyeceği, 16 Kasım Pazartesi günü oynanacak Yunanistan-Sırbistan karşılaşmasıyla kesinlik kazanacak.

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