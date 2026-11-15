A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında bugün deplasmanda Fransa ile karşı karşıya gelecek. ATV ekranlarından canlı yayınlanacak müsabaka saat 22.45'te başlayacak. A Milliler, UEFA Uluslar A Ligi'nde oynadığı beş maçın beşini de kaybederek grubunu son sırada tamamlamayı garantiledi. Belçika'ya 2-1'lik yenilginin ardından 0 puan ve eksi 10 averajla 1. Grup'ta son sırada bulunan ay-yıldızlıların doğrudan B Ligi'ne düşmesi büyük olasılık olarak görünse de, bu sezona özel getirilen istisna kural sayesinde A Ligi'nde kalma şansı hâlâ tamamen bitmiş değil.

A LİGİ'NDE KALMA İHTİMALİ

A Milli Futbol Takımı'nın, grupta oynadığı 5 maçı da kaybetmesine rağmen A Ligi'nde kalma ihtimali sürüyor. A Ligi'ndeki dört grubun son sırasında yer alan 4 takımdan en kötü puan ve averaja sahip 2 takım doğrudan B Ligi'ne düşecek, diğer 2 takım B Ligi'nden gelen 2 takımla play-off oynayacak. Son maçlar öncesinde 1. Grup'ta Türkiye (-10 averaj), 2. Grup'ta Sırbistan (-7 averaj), 3. Grup'ta Çekya'nın (-10 averaj) puanı bulunmuyor. 4. Grup'taki Norveç ise 3 puana sahip. Sırbistan ise henüz puan alamamış olmasına rağmen Türkiye'den 3 gol daha iyi bir averaja sahip. Norveç ve Galler'in ise 3'er puanı ve belirgin averaj avantajları bulunuyor.

FRANSA İLE 8. RANDEVU

A Milliler, Fransa ile tarihinde bugüne kadar 7 kez rakip oldu. Ay-yıldızlılar, Fransa'ya karşı oynadığı 4'ü resmi, 3'ü de özel olmak üzere toplam 7 maçta; 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 de mağlubiyet aldı. Söz konusu mücadelelerde Türkiye 5, Fransa 14 gol kaydetti. Milliler, Fransızlara karşı tek galibiyetini 8 Haziran 2019 tarihinde 2020 Avrupa Şampiyonası grup eleme maçında 2-0'lık skorla elde etti.

659 MAÇTA 260 GALİBİYET

A Milliler, 370'i resmi, 289'u özel olmak üzere toplam 659 karşılaşmaya çıktı. Kırmızı- beyazlılar geride kalan maçlarda 1'i hükmen olmak üzere 260 galibiyet elde ederken, 248 mağlubiyet ve 151 de beraberlik aldı. Ay-yıldızlılar, oynadığı müsabakalarda 909 gol kaydederken, kalesinde ise 945 gole engel olamadı.

SERGEN YALÇIN SİFTAH ARIYOR

Vincenzo Montella'nın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın, A Milli Futbol Takımımız ile 2. müsabakasına Fransa deplasmanında çıkacak. Yalçın yönetimindeki ilk maçında milliler, İzmir'de Belçika'ya 2-1'lik skorla kaybetti. UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk 5 maçını kaybeden ay-yıldızlı ekibimizin, Sergen Yalçın ile çıkacağı ikinci maçta kötü gidişe son vermeye çalışacak.

ABDÜLKERİM BARDAKCI DÖNÜYOR

Ay-yıldızlı ekipte kart cezası biten Abdülkerim Bardakcı, Fransa karşısında forma giyebilecek. Kart cezalısı olan Ozan Kabak ise Fransa karşısında sahada olamayacak. Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh yönetecek. Kavanagh'ın yardımcılıklarını vatandaşları Dan Cook ve Ian Hussin yapacak.

TURNUVANIN FORMATI

Uluslar Ligi'nin geçmiş edisyonlarında grup sonuncuları doğrudan küme düşerken, D Ligi'nin kaldırılması ve gelecek sezondan itibaren turnuvanın 18'er takımdan oluşan üç seviyeye indirilmesi nedeniyle bu yıl farklı bir uygulama devrede. A ve B liglerinden sadece ikişer takım doğrudan alt lige düşecek. Yani A Ligi'ndeki dört grup sonuncusundan en kötü ikisi doğrudan B Ligi'ne gidecek; diğer iki grup sonuncusu ise A Ligi'nin en kötü iki grup üçüncüsüyle birlikte, B Ligi'nde gruplarını ikinci sırada bitiren takımlarla Mart 2027'de çift maç üzerinden baraj (play-off) maçları oynayacak. Bu barajı kazananlar A Ligi'nde kalacak.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

FRANSA: MAIGNAN, GUSTO, JACQUET, KONATE, TRUFFERT, CAMAVINGA, RABIOT, OLISE, CHERKI, DOUE, MBAPPE

TÜRKİYE: BERKE, OĞUZ, ABDÜLKERİM, MERİH, FERDİ, İSMAİL, ORKUN, YUNUS, ARDA, BARIŞ, ENES