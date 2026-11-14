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Sergen Yalçın 19.30’da konuşacak

Bizim Çocuklar'ın yarın Fransa ile oynayacağı kritik karşılaşmanın öncesinde gerçekleştirilecek medya aktivitelerinin detayları belli oldu.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2026 06:50
Sergen Yalçın 19.30’da konuşacak
Bizim Çocuklar'ın yarın Fransa ile oynayacağı kritik karşılaşmanın öncesinde gerçekleştirilecek medya aktivitelerinin detayları belli oldu. Teknik direktörümüz Sergen Yalçın ve bir futbolcumuz, saat 19.30'da basın toplantısı düzenleyecek. Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane'ın basın toplantısı ise saat 20.45'te gerçekleştirilecek.
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