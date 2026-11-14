Kolej havası var

Belçika maçıyla siftah yapan Sergen Yalçın, Bizim Çocuklar’ın havasını değiştirdi. Yalçın, “İçeride çok güzel bir arkadaşlık ortamı var. Hepsi pırlanta gibi çocuklar. Kolej takımı havası var” sözleriyle gelecek adına umut dağıttı.
A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2026 06:50
Belçika karşısında Arda Güler'in süper golüyle öne geçmemize rağmen 2-1 yenilmekten kurtulamadık. Mağlubiyete rağmen zaman zaman oynadığımız pozitif futbol, gelecek adına umut verdi. Teknik direktör Sergen Yalçın, Milli Takımımızda çok güzel bir arkadaşlık ortamı olduğunu vurgulayarak, "Eksik oyuncularımız var. Sakatlıktan yeni dönmüş, tam hazır olmayan oyuncularımız var. Bunların sıkıntısını yaşadık. İyi oynadığımız bölümü maça daha fazla yaysaydık sonuç farklı olabilirdi. Çok net pozisyonlarımız var. Şanssızlık da yaşadık. İçeride çok güzel bir arkadaşlık ortamı var. Hepsi pırlanta gibi çocuklar. Kolej takımı havası var. Ufak tefek sorunlar da var ama bunları zamanla çözebiliriz. Mücadele, istek ve arzu çok iyiydi. Çok daha iyi yerlere geleceğiz. Biraz zaman lazım" diye konuştu.