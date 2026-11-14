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Bizim Çocuklar Fransa’da

A Milli Takımımız, İzmir'de saat 11.30'da idman yaptıktan sonra Fransa maçı için bu ülkeye gitti.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2026 06:50
Bizim Çocuklar Fransa’da
A Milli Takımımız, İzmir'de saat 11.30'da idman yaptıktan sonra Fransa maçı için bu ülkeye gitti. İzmir'den saat 17.00'de uçakla Bordeaux'ya geçen Milli Takım, bugün saat 20.00'de maçın oynanacağı Matmut Atlantique Stadı'nda ilk 15 dakikası basına açık son antrenmanını gerçekleştirecek. Sarı kart cezalısı olan Ozan Kabak, kadrodan çıkarılırken, cezası biten Abdülkerim Bardakcı kafilede yer aldı.
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