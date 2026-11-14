Altın çocuk Arda

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'un 5. maçında Belçika'ya 2-1 mağlup olan A Milli Takımımız'ın tek golünü kaydeden Arda Güler, attığı muhteşem frikik golüyle dünya basınında geniş yankı uyandırdı. 20. dakikada frikikte topa verdiği muhteşem falsoyla 90'dan örümcek ağlarını alan ve takımımızı öne geçiren 21 yaşındaki süper maestronun bu golü, Dünya ve Avrupa basınında da geniş yankı buldu. Özellikle İspanya basını, Real Madrid forması giyen ay-yıldızlı oyuncumuza övgüler dizdi. İşte öne çıkan başlıklar:

MUNDO DEPORTİVO (İSPANYA):

Real Madrid'li Arda Güler, muhteşem bir serbest vuruşla takımını öne geçirdi, ancak De Bruyne ve De Ketelaere'nin golleri Van Bommel'in takımının geri dönmesini ve kazanmasını sağladı.

MARCA (İSPANYA):

Marca, Arda Güler'in golünü "olağanüstü" olarak değerlendirirken, "Messi'nin 2018-19 Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a attığı muhteşem golü hatırlattı" denildi.

HLN (BELÇİKA):

Kaleci Senne Lammens, Türk oyuncunun muhteşem vuruşuna karşı hiçbir şey yapamadı.

NİEUWSBLAD (BELÇİKA):

25 metreden gönderdiği muhteşem serbest vuruşla prestijini ve ağırlığını daha da artırdı.

AS (İSPANYA):

Türkiye'nin yıldızının David Beckham tarzı inanılmaz vuruşu.

A BOLA (PORTEKİZ):

Çok uzak mesafeden Lammens'e hiçbir şans tanımayan, ustaca, bu dünyadan olmayan muhteşem bir gol.

"BİZİM EN İYİ OYUNCUMUZ"

Milli Takımımız'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın da Arda Güler'e övgü yağdırıp, ayrı bir parantez açtı. Yalçın, "Arda, merkezde oynuyor ve bütün atakları yönlendiriyor. Hücumda birçok şeyi çözüyor. Onun yapacağı işler bizim için çok önemli ama onun yanında diğer oyuncularımızın da çözüm konusunda bize yardımcı olması gerekiyor. Arda, gerekli sorumluluğu üzerine alıyor. Bazı oyuncularda sakatlık problemi var. Arda'nın omuzlarında tabii ki bir yük olacak çünkü o takımın en iyi oyuncusu" dedi.

Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla 14 maçta 4 gol, 6 asist katkısıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Milli yıldız, 10 gole direkt etki etti.

SERGEN YALÇIN GOLÜ!

Arda Güler'in Puskas ödülüne layık golü, Sergen Yalçın'ın, futbolculuk döneminde Denizlispor'a serbest vuruştan attığı gole benzetildi. Sosyal medyada 'Arda Güler'den, Sergen Yalçın golü' gibi yorumlar yapılırken, birçok kullanıcı tarafından da bu gol paylaşıldı.