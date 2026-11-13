Grubu sonuncu bitirdik

Türkiye'nin Uluslar Ligi, A Ligi 1. Grup'ta sonunculuktan kurtulması için dünkü maçta Belçika'yı 3 farkla mağlup etmesi gerekiyordu. Ancak bu gerçekleşmedi. Böylece EURO 2028 elemelerinde 2. Torbada yer alacağımız kesinleşti.

BARIŞ ETKİSİZ KALDI

Türkiye'nin hocası Sergen Yalçın forvette Enes Ünal'a şans verirken sol kanatta Barış Alper Yılmaz'ı oynattı. 26 yaşındaki futbolcu, savunma arkası koşularıyla Belçika kalesinde tehlikeler yarattı. Ancak son vuruşlarda zayıf kaldı.

DOKU'YA ENGEL OLAMADIK

Belçika'nın hızlı kanat oyuncuna önlem olarak teknik direktör Sergen Yalçın takımın en süratli isimlerinden Oğuz Aydın'ı yerleştirdi. Yine ilk hamlesi etkili olan Ozan Kabak'ı da sağ stoper oynattı. Ancak Belçikalı yıldız müthiş bir maç çıkardı.

TROSSARD İKİNCİ YARIDA

A Milli Takım'ın Belçika ile oynadığı karşılaşmada rakipte tanıdık bir yüz de vardı. Beşiktaş forması giyen Leandro Trossard mücadeleye kulübede başladı. Teknik direktör Mark van Bommel, deneyimli kanat oyuncusuna 2. yarıda şans tanıdı.

HAKEM SCHARER PENALTIMIZI YEDİ

Ay-yıldızlıların, Belçika ile oynadığı karşılaşmada büyük bir hakem hatası yaşandı. 76. dakikada Arda Güler orta sahadan götürdüğü topu ceza alanına kadar taşıdı. Yere düşen Raskin hamlesiyle milli futbolcumuzu da düşürdü. Arda bu pozisyonda penaltı bekledi ancak hakem Sandro Scharer devam kararı verdi. Başta Arda olmak üzere ay-yıldızlı oyuncularımız hakemin atladığı bu net penaltıya isyan etti.