Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa A Milli Futbol Takımı Fransa-Türkiye maçı ne zaman, pazar günü mü, nerede oynanacak?

Fransa-Türkiye maçı ne zaman, pazar günü mü, nerede oynanacak?

Fransa-Türkiye maçı ne zaman? A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'ndeki son grup maçında Fransa deplasmanına çıkacak. Bordeaux'da oynanacak mücadelede ay-yıldızlılar, grup aşamasını tamamlayacak.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2026 10:05 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2026 14:39
Fransa-Türkiye maçı ne zaman, pazar günü mü, nerede oynanacak?

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan kasım ayı karşılaşmalarıyla devam ediyor. A Milli Futbol Takımı, organizasyonun A Ligi 1. Grup'taki son maçında Fransa ile karşı karşıya gelecek. Belçika mücadelesinin ardından deplasmana gidecek olan milliler, Fransa karşısında sahaya çıkacak. Futbolseverler ise Fransa-Türkiye maçının tarihini, başlama saatini ve yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Fransa-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte A Milli Takım'ın Uluslar Ligi maç takvimi…

FRANSA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı'nın Fransa ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşması, 15 Kasım 2026 Pazar günü yapılacak. A Ligi 1. Grup'un altıncı ve son maçında Türkiye, Fransa deplasmanında puan mücadelesi verecek.

FRANSA-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Fransa-Türkiye karşılaşması Türkiye saati ile 22.45'te başlayacak. Mücadele, Fransa'nın Bordeaux kentinde bulunan Stade Atlantique Bordeaux Métropole'de oynanacak.

FRANSA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

A Milli Takım'ın Fransa deplasmanında oynayacağı karşılaşma ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

FRANSA-TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele Fransa'nın Bordeaux kentindeki Stade Atlantique Bordeaux Metropole'de yapılacak.

TÜRKİYE'NİN ULUSLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika ile mücadele ediyor. Millilerin grup aşamasındaki maç takvimi şöyle:

  • 25 Eylül 2026: Türkiye 0-1 Fransa
  • 28 Eylül 2026: Türkiye 1-4 İtalya
  • 2 Ekim 2026: Belçika 3-0 Türkiye
  • 5 Ekim 2026: İtalya 3-1 Türkiye
  • 12 Kasım 2026: Türkiye-Belçika
  • 15 Kasım 2026: Fransa-Türkiye

FRANSA-TÜRKİYE MAÇI ÖNCESİ GRUPTA SON DURUM

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta ilk dört maçın ardından Fransa 10 puanla lider durumda bulunuyor. İtalya 7 puanla ikinci, Belçika 6 puanla üçüncü sırada yer alırken Türkiye henüz puan alamadı.

ASpor CANLI YAYIN

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Avrupa'da gündem Türkiye-Belçika maçı!
G.Saray'da flaş gelişme! Sözleşmesi...
DİĞER
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (9. hafta)
Megakentte fırtına alarmı: İstanbul'da 74 ihbar yapıldı, 12 koru kapatıldı, deniz ve teleferik seferleri durdu
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'da sürpriz ayrılık kararı!
Şampiyonlar Ligi rakibinden G.Saray'a transfer kancası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da sürpriz ayrılık kararı! G.Saray'da sürpriz ayrılık kararı! 14:20
G.Saray'da flaş gelişme! Sözleşmesi... G.Saray'da flaş gelişme! Sözleşmesi... 14:08
F.Bahçe'den sağlık departmanı duyurusu! F.Bahçe'den sağlık departmanı duyurusu! 14:03
Richarlison'dan Trabzonspor'a transfer şartı! Richarlison'dan Trabzonspor'a transfer şartı! 13:57
Virgil van Dijk'ta flaş gelişme! Transferi... Virgil van Dijk'ta flaş gelişme! Transferi... 12:49
Anadolu Efes - Virtus Bologna maçı bilgileri Anadolu Efes - Virtus Bologna maçı bilgileri 12:12
Daha Eski
ASVEL - Beşiktaş maçı bilgileri ASVEL - Beşiktaş maçı bilgileri 12:02
G.Saray'dan Batrakov kararı! Menajeri geliyor G.Saray'dan Batrakov kararı! Menajeri geliyor 11:35
Beşiktaş'ta Kubo sesleri! Beşiktaş'ta Kubo sesleri! 11:24
Beşiktaş ve G.Saray o transferde karşı karşıya Beşiktaş ve G.Saray o transferde karşı karşıya 11:22
F.Bahçe'de ayrılık! Resmi açıklama geldi F.Bahçe'de ayrılık! Resmi açıklama geldi 11:18
F.Bahçe'ye Danilo için İtalya'dan rakip çıktı! F.Bahçe'ye Danilo için İtalya'dan rakip çıktı! 10:54