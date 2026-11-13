UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan kasım ayı karşılaşmalarıyla devam ediyor. A Milli Futbol Takımı, organizasyonun A Ligi 1. Grup'taki son maçında Fransa ile karşı karşıya gelecek. Belçika mücadelesinin ardından deplasmana gidecek olan milliler, Fransa karşısında sahaya çıkacak. Futbolseverler ise Fransa-Türkiye maçının tarihini, başlama saatini ve yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Fransa-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte A Milli Takım'ın Uluslar Ligi maç takvimi…
FRANSA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?
A Milli Futbol Takımı'nın Fransa ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşması, 15 Kasım 2026 Pazar günü yapılacak. A Ligi 1. Grup'un altıncı ve son maçında Türkiye, Fransa deplasmanında puan mücadelesi verecek.
FRANSA-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?
Fransa-Türkiye karşılaşması Türkiye saati ile 22.45'te başlayacak. Mücadele, Fransa'nın Bordeaux kentinde bulunan Stade Atlantique Bordeaux Métropole'de oynanacak.
FRANSA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
A Milli Takım'ın Fransa deplasmanında oynayacağı karşılaşma ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
FRANSA-TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Mücadele Fransa'nın Bordeaux kentindeki Stade Atlantique Bordeaux Metropole'de yapılacak.
TÜRKİYE'NİN ULUSLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika ile mücadele ediyor. Millilerin grup aşamasındaki maç takvimi şöyle:
- 25 Eylül 2026: Türkiye 0-1 Fransa
- 28 Eylül 2026: Türkiye 1-4 İtalya
- 2 Ekim 2026: Belçika 3-0 Türkiye
- 5 Ekim 2026: İtalya 3-1 Türkiye
- 12 Kasım 2026: Türkiye-Belçika
- 15 Kasım 2026: Fransa-Türkiye
FRANSA-TÜRKİYE MAÇI ÖNCESİ GRUPTA SON DURUM
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta ilk dört maçın ardından Fransa 10 puanla lider durumda bulunuyor. İtalya 7 puanla ikinci, Belçika 6 puanla üçüncü sırada yer alırken Türkiye henüz puan alamadı.