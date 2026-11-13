Daha gelişeceğiz

Ay-yıldızlılarda, Vincenzo Montella sonrasında göreve gelen Sergen Yalçın ilk maçına Belçika karşısında çıktı. Milliler, Arda Güler'in harika golüyle öne geçti. 4 dakika içinde yediği 2 golle kaybetti. Yalçın "Kendi sahamızda daha iyi bir başlangıç yapmak isterdik ancak olmadı. Maça iyi başladık. Rakibe göre üstün olan taraf bizdik. Arda da harika bir gol attı. Bu golün ardından savunmada biraz daha dikkatli durmamız gerekirdi. O bölümde oyunu iyi kontrol edemedik" dedi.

İYİ İŞLER YAPACAĞIZ

Sergen Yalçın şunları söyledi: "Çok iyi bir oyuncu grubuna sahibim. Beraber iyi işler yapacağımızı biliyorum. Daha yeni geldim. Sabırlı olmalıyız. Desteğe ihtiyacımız da var. Birlikte gelişeceğiz. Gelecekte önemli başarılar elde edeceğimizi düşünüyorum. Bizim için daha önemli olan Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası elemeleri. Türk Milli Takımı'nın düzenli şekilde buralarda olması gerekli. Bunun için hep beraber çok çalışacağız."