Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa A Milli Futbol Takımı Daha gelişeceğiz

Daha gelişeceğiz

Türkiye’nin başında ilk maçına çıkan Sergen Yalçın, Belçika yenilgisi sonrasında geleceğe olumlu baktığını söyledi. Deneyimli çalıştırıcı “Beraber gelişeceğiz” dedi

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2026 06:50
Daha gelişeceğiz

Ay-yıldızlılarda, Vincenzo Montella sonrasında göreve gelen Sergen Yalçın ilk maçına Belçika karşısında çıktı. Milliler, Arda Güler'in harika golüyle öne geçti. 4 dakika içinde yediği 2 golle kaybetti. Yalçın "Kendi sahamızda daha iyi bir başlangıç yapmak isterdik ancak olmadı. Maça iyi başladık. Rakibe göre üstün olan taraf bizdik. Arda da harika bir gol attı. Bu golün ardından savunmada biraz daha dikkatli durmamız gerekirdi. O bölümde oyunu iyi kontrol edemedik" dedi.

İYİ İŞLER YAPACAĞIZ

Sergen Yalçın şunları söyledi: "Çok iyi bir oyuncu grubuna sahibim. Beraber iyi işler yapacağımızı biliyorum. Daha yeni geldim. Sabırlı olmalıyız. Desteğe ihtiyacımız da var. Birlikte gelişeceğiz. Gelecekte önemli başarılar elde edeceğimizi düşünüyorum. Bizim için daha önemli olan Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası elemeleri. Türk Milli Takımı'nın düzenli şekilde buralarda olması gerekli. Bunun için hep beraber çok çalışacağız."

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
İlle de Fernandes! G.Saray'a transfer müjdesi
Atletico'dan F.Bahçe'nin yıldızına kanca!
DİĞER
Büyük acı! Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’ın 3 yaşındaki yeğeni hayatını kaybetti!
Malatya'daki S-70 helikopter kazasında 4 şehit! 3 savcı görevlendirildi, bölge havadan görüntülendi
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'ın gözü F.Bahçe'nin yıldızında!
Yine hüsran!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Uluslar Ligi'nde şölen tam gaz! Uluslar Ligi'nde şölen tam gaz! 01:51
Arda Güler'e Messi benzetmesi! Arda Güler'e Messi benzetmesi! 01:31
Arda ile De Bruyne'nin frikiklerindeki kalite farkı! Arda ile De Bruyne'nin frikiklerindeki kalite farkı! 01:31
Milliler A Ligi'nden düşecek mi? İşte o ihtimaller Milliler A Ligi'nden düşecek mi? İşte o ihtimaller 01:31
Lammens'ten Arda Güler'in frikik golüne övgü! Lammens'ten Arda Güler'in frikik golüne övgü! 01:31
Arda bir kez daha penaltı bekledi! İşte o pozisyom Arda bir kez daha penaltı bekledi! İşte o pozisyom 01:31
Daha Eski
Juventus'ta hedef Victor Osimhen! Juventus'ta hedef Victor Osimhen! 01:31
F.Bahçe'de Breno Bidon sesleri! F.Bahçe'de Breno Bidon sesleri! 01:31
Ada'dan Gabriel Sara'ya 3 talip! Ada'dan Gabriel Sara'ya 3 talip! 01:31
F.Bahçe'de flaş ayrılık! Kulüp arıyor F.Bahçe'de flaş ayrılık! Kulüp arıyor 01:31
El Khannouss transferinde G.Saray'a kötü haber! El Khannouss transferinde G.Saray'a kötü haber! 01:31
Yunus Akgün: "Pozisyonlara girdik ama..." Yunus Akgün: "Pozisyonlara girdik ama..." 01:30