UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'nda Kenan Yıldız'ın yokluğu dikkat çekti. Juventus forması giyen genç futbolcunun aday kadroda bulunmamasının nedeni merak edilirken, teknik direktör Sergen Yalçın konuya ilişkin açıklama yaptı. Sakatlığı bulunan milli oyuncunun tedavisinin İtalya'da sürdürülmesine karar verildi. Peki, Kenan Yıldız neden Türkiye-Belçika maçında oynamıyor, sakatlığı ne? İşte merak edilen ayrıntılar...

KENAN YILDIZ TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇINDA NEDEN YOK?

A Milli Futbol Takımı'nın 12 Kasım'da Belçika ile oynayacağı karşılaşma öncesinde açıklanan aday kadroda Kenan Yıldız'a yer verilmedi. Juventus'ta forma giyen milli futbolcunun kadroda bulunmamasının nedeni ise devam eden sakatlığı oldu.

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 6 Kasım'da yaptığı açıklamada Kenan Yıldız'ı sakatlığına rağmen milli takım kampına dahil etmek istediklerini belirtti. Ancak oyuncunun kulübü Juventus, tedavi sürecinin İtalya'da devam etmesini talep etti. Milli takım teknik heyeti de bu karar doğrultusunda genç futbolcunun kulübünde kalmasını kabul etti.

KENAN YILDIZ'IN SAKATLIĞI NE?

Juventus'un 31 Ağustos 2026 tarihinde yaptığı resmi açıklamaya göre Kenan Yıldız'ın sol ayağındaki beşinci metatarsal kemiğinin tabanında kırık tespit edildi. Milli futbolcu, bu sakatlık nedeniyle ameliyat edildi. Kulüp, operasyonun başarılı geçtiğini ve oyuncunun rehabilitasyon sürecine başlayacağını duyurdu.

Söz konusu sakatlık nedeniyle bir süredir tedavi gören Kenan Yıldız, A Milli Takım'ın kasım ayındaki karşılaşmalarında kadroda yer alamıyor.

SERGEN YALÇIN'DAN KENAN YILDIZ AÇIKLAMASI

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kenan Yıldız'ın kadroya alınmama sürecine ilişkin yaptığı açıklamada genç futbolcunun milli takıma gelmek istediğini ancak Juventus'un tedavisini kulüpte sürdürme kararı aldığını belirtti.

Yalçın'ın açıklamasına göre milli takım teknik heyeti, oyuncunun sağlık durumunu ve kulübünün tedavi planını dikkate alarak Kenan'ın İtalya'da kalmasına onay verdi. Böylece milli futbolcunun Belçika karşılaşmasında forma giymeyeceği netleşti.

KENAN YILDIZ NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK?

Kenan Yıldız'ın sahalara dönüş tarihiyle ilgili kesin bir maç takvimi açıklanmadı. Juventus'un resmi sağlık duyurusunda ameliyatın başarılı geçtiği ve rehabilitasyon sürecinin başlayacağı bilgisi paylaşılmıştı. Milli futbolcunun dönüşü, tedavi ve fiziksel hazırlık sürecinin tamamlanmasına bağlı olacak.

KENAN YILDIZ FRANSA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

A Milli Takım, Belçika karşılaşmasının ardından 15 Kasım'da Fransa ile karşılaşacak. Kenan Yıldız, kasım ayı milli takım aday kadrosunda bulunmadığı için bu iki maçta da forma giyemeyecek.