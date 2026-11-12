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Fransa-Türkiye maçı ne zaman? Fransa-Türkiye maçı nerede oynanacak?

Fransa-Türkiye maçı ne zaman? A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'ndeki son grup maçında Fransa deplasmanına çıkacak. Bordeaux'da oynanacak mücadelede ay-yıldızlılar, grup aşamasını tamamlayacak.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2026 10:05
Fransa-Türkiye maçı ne zaman? Fransa-Türkiye maçı nerede oynanacak?

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan kasım ayı karşılaşmalarıyla devam ediyor. A Milli Futbol Takımı, organizasyonun A Ligi 1. Grup'taki son maçında Fransa ile karşı karşıya gelecek. Belçika mücadelesinin ardından deplasmana gidecek olan milliler, Fransa karşısında sahaya çıkacak. Futbolseverler ise Fransa-Türkiye maçının tarihini, başlama saatini ve yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Fransa-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte A Milli Takım'ın Uluslar Ligi maç takvimi…

FRANSA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı'nın Fransa ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşması, 15 Kasım 2026 Pazar günü yapılacak. A Ligi 1. Grup'un altıncı ve son maçında Türkiye, Fransa deplasmanında puan mücadelesi verecek.

FRANSA-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Fransa-Türkiye karşılaşması Türkiye saati ile 22.45'te başlayacak. Mücadele, Fransa'nın Bordeaux kentinde bulunan Stade Atlantique Bordeaux Métropole'de oynanacak.

FRANSA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

A Milli Takım'ın Fransa deplasmanında oynayacağı karşılaşma ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

FRANSA-TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele Fransa'nın Bordeaux kentindeki Stade Atlantique Bordeaux Metropole'de yapılacak.

TÜRKİYE'NİN ULUSLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika ile mücadele ediyor. Millilerin grup aşamasındaki maç takvimi şöyle:

  • 25 Eylül 2026: Türkiye 0-1 Fransa
  • 28 Eylül 2026: Türkiye 1-4 İtalya
  • 2 Ekim 2026: Belçika 3-0 Türkiye
  • 5 Ekim 2026: İtalya 3-1 Türkiye
  • 12 Kasım 2026: Türkiye-Belçika
  • 15 Kasım 2026: Fransa-Türkiye

FRANSA-TÜRKİYE MAÇI ÖNCESİ GRUPTA SON DURUM

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta ilk dört maçın ardından Fransa 10 puanla lider durumda bulunuyor. İtalya 7 puanla ikinci, Belçika 6 puanla üçüncü sırada yer alırken Türkiye henüz puan alamadı.

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