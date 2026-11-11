Başkana ziyaret

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, İstanbul'un Fatih ilçesinde faaliyet gösteren İstanbul Kastamonuspor Kulübü Başkanı Dr. İlker Dilek ile yöneticisi Necil Ülgen'i, Riva'da ağırladı. Ziyaretin sonunda İstanbul Kastamonuspor Başkanı Dr. İlker Dilek, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na kulübün 37 numaralı formasını takdim etti. Başkan Hacıosmanoğlu ise Dr. İlker Dilek'e isminin yer aldığı 10 numaralı A Milli Futbol Takımı formasını hediye etti.
A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2026 06:50
TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, İstanbul'un Fatih ilçesinde faaliyet gösteren İstanbul Kastamonuspor Kulübü Başkanı Dr. İlker Dilek ile yöneticisi Necil Ülgen'i, Riva'da ağırladı. Ziyaretin sonunda İstanbul Kastamonuspor Başkanı Dr. İlker Dilek, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na kulübün 37 numaralı formasını takdim etti. Başkan Hacıosmanoğlu ise Dr. İlker Dilek'e isminin yer aldığı 10 numaralı A Milli Futbol Takımı formasını hediye etti.