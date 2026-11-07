Milli Takımımız'ın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 12 Kasım'da İzmir'de Belçika ve 15 Kasım'da Bordeaux'da Fransa ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu. Bizim Çocuklar'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında aday kadroyu açıkladı. Tecrübeli teknik adam şunları söyledi:

YAPAY ZEKAYLA SEÇİM

"Uzun süredir üzerinde çalıştığımız yapay zeka destekli oyuncu izleme ve performans analiz izleme sistemini Milli Takım'a kazandırdık. 9 gözlemcimiz 43 maçı canlı izledi. 50 kişilik havuz için 64 rapor elimize geldi. Son kararı biz veriyoruz ama hiçbir oyuncumuzu ve detayı gözden kaçırmak istemiyoruz."

GELECEĞİN TAKIMI

"Biz sadece bugünün değil, geleceğin de takımını oluşturmak istiyoruz. Bir yandan maçları kazanmak, bir yandan da önümüzdeki büyük turnuvalarda başarılı olabilecek bir takımın temellerini atmak için çalışıyoruz. Bu ülkenin çok yetenekli oyuncuları var. Bizim görevimiz de onları en doğru şekilde takıma kazandırmak."

HAK EDEN FORMAYI ALIR

"İsimler ve kulüpler çok önemli değil. Kim hak ediyorsa, kim bu takıma katkı sağlayacaksa orada olacak. Bu ülkede hak eden her futbolcunun milli formayı rahatlıkla giyebileceğine inanıyorum. Geniş bir kadromuz var. İnşallah önümüzdeki uzun süreçte ülkemizin gurur duyacağı bir milli takım oluşturacağız."

KENAN GELMEK İSTEDİ

"Kenan, sakat olmasına rağmen gelmek istedi. Kulübü (Juventus) tedavi sürecini orada devam ettirmek istedi ve biz de oyuncunun kalabileceğini söyledik. Son dakikada Başakşehir kalecisini (Muhammed Şengezer) de sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarmak zorunda kaldık."

BU TARZ ŞEYLER ZARAR VERİR

"Göreve geldikten sonra birçok oyuncuyla telefonda bilgi alışverişinde bulunduk, görüşmeler yaptık. Asla öyle bir oyuncu yok. Lütfen bu tarz haberler yapmayalım. Olmayan şeyleri olmuş gibi göstermek milli takıma büyük zarar verir."

BİZİ SONRA YARGILAYIN

"Hikayeler yeniden yazılır. Bakalım bizim hikayemiz nasıl olacak. Hep beraber yaşayarak göreceğiz. Herkesin desteğine çok ihtiyacımız var. Bu yolda bu işi bizim çocuklarla başarabileceğimizi düşünüyorum. Önce maç oynayalım. Sonra tartışalım ve bizi yargılayın."

SANTRFORLA OYNAYACAĞIZ

Sergen Yalçın, santrforsuz oynadığı için eleştirilen Montella'nın aksine santrforlu sistem vurgusu yaptı. Yalçın, "Santrforla oynayacağız. Sistemimiz biraz daha farklı olacak. Son maçlarda sağlıklı sonuçlar almadık. Önümüzde son iki maçımız var ve düşmeme şansımız da var. Belçika maçı çok değerli. İyi bir karışım yaptığımızı düşünüyoruz. Fiziksel olarak hazır oyuncularla başlamayı düşünüyorum. İnşallah bundan sonrası iyi olacak."

BURASI HALKIN TAKIMI

Burası halkın takımı, sizin takımınız. Sizden tek bir ricam var. Lütfen daha işe başlamadan milli takımla ve oyuncularımızla ilgili olumsuz haberler yapmayın. Çünkü bu milli takım sizin milli takımınız, halkın milli takımı. Biz sadece burada görevli olarak bulunuyoruz. Lütfen bunu unutmayalım. Benim ve ekibimin tek düşüncesi burada başarılı olmak, en doğrusunu yapmak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek."

ARDA NE İSTERSE

Arda çok genç bir oyuncu. Ciddi bir çıkış yaptı. Hangi pozisyonda isterse onu orada oynatacağız. Berke ile görüştüm. Kendisine milli takımla ilgili ne düşündüğünü sordum. Daha önce bazı sorunlar yaşanmış. Şu anda hiçbir sorunu yok. Milli takıma gelmek için can atıyor. Genç bir oyuncumuz. Avrupa'da ülkemizi temsil ediyor. Çok büyütülecek bir konu olduğunu düşünmüyorum."

60 KİŞİDEN 26 OYUNCU

Geniş bir oyuncu havuzuyla çalışıyoruz. Milli takımı kulüp takımı havasına sokmak istiyoruz. Çok ciddi bir scout ekibi kurduk. Umut vadeden bir takım göstermek istiyoruz. Tek hedefimiz Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'na katılmak. Milli takıma gençleri kazandırmak. 60'a yakın oyuncudan oluşan bir havuzumuz var. Buradan 26 oyuncu seçtik.

A MİLLİ TAKIM KADROSU

KALECİ: Berke Özer, Ersin Destanoğlu, Serhat Öztaşdelen, Uğurcan Çakır

DEFANS: Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Zeki Çelik

ORTA SAHA: Arda Güler, Can Uzun, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan

FORVET: Aral Şimşir, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Enes Ünal, İlhan Fakılı, Oğuz Aydın, Yunus Akgün