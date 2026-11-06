Milli şölen başlıyor! Heyecan yine Turkuvaz Medya’da yaşanıyor

Futbolda lig heyecanı 12-17 Kasım arasında yerini milli coşkuya bırakacak… Uluslar Ligi'nde birbirinden zorlu maçlar yine Turkuvaz Medya kanallarından futbolseverlerle buluşacak. A Milli Takım yeni hocası Sergen Yalçın yönetiminde ilk sınavını 12 Kasım Perşembe günü TSİ 20.00'de Belçika karşısında verecek. 15 Kasım Pazar günü saat 22.45'te ise Fransa'ya konuk olacak. İki mücadele de ATV'den canlı olarak yayınlanacak. Diğer maçlar A Spor, A Haber, A2 ve A Para'dan ekrana gelecek.
İŞTE TURKUVAZ MEDYA EKRANLARINDA YAYINLANACAK MAÇLAR: 12 KASIM PERŞEMBE
12 KASIM PERŞEMBE
20.00 Türkiye-Belçika / ATV
22.45 İtalya-Fransa / A SPOR
22.45 Çekya-İspanya / A HABER
22.45 İngiltere-Hırvatistan / A2
13 KASIM CUMA
22.45 Sırbistan-Almanya / A SPOR
22.45 Hollanda-Yunanistan / A HABER
22.45 Slovenya-İsviçre / A PARA
14 KASIM CUMARTESİ
20.00 Norveç-Galler / A SPOR
22.45 Portekiz-Danimarka / A HABER
22.45 İsveç-Bosna / A SPOR
22.45 Romanya-Polonya / A PARA
15 KASIM PAZAR
22.45 Fransa-Türkiye / ATV
22.45 Belçika-İtalya / A SPOR
22.45 İspanya-İngiltere / A HABER
22.45 Hırvatistan-Çekya / A PARA
16 KASIM PAZARTESİ
22.45 Almanya-Hollanda / A HABER
22.45 Yunanistan-Sırbistan / A SPOR
22.45 İsviçre-İskoçya / A PARA
17 KASIM SALI
22.45 Galler-Portekiz / A HABER
22.45 Polonya-İsveç / A Para
22.45 Danimarka-Norveç / A SPOR