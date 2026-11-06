Milli şölen başlıyor! Heyecan yine Turkuvaz Medya’da yaşanıyor

Futbolda lig heyecanı 12-17 Kasım arasında yerini milli coşkuya bırakacak… Uluslar Ligi'nde birbirinden zorlu maçlar yine Turkuvaz Medya kanallarından futbolseverlerle buluşacak. A Milli Takım yeni hocası Sergen Yalçın yönetiminde ilk sınavını 12 Kasım Perşembe günü TSİ 20.00'de Belçika karşısında verecek. 15 Kasım Pazar günü saat 22.45'te ise Fransa'ya konuk olacak. İki mücadele de ATV'den canlı olarak yayınlanacak. Diğer maçlar A Spor, A Haber, A2 ve A Para'dan ekrana gelecek.

İŞTE TURKUVAZ MEDYA EKRANLARINDA YAYINLANACAK MAÇLAR: 12 KASIM PERŞEMBE

20.00 Türkiye-Belçika / ATV

22.45 İtalya-Fransa / A SPOR

22.45 Çekya-İspanya / A HABER

22.45 İngiltere-Hırvatistan / A2

13 KASIM CUMA

22.45 Sırbistan-Almanya / A SPOR

22.45 Hollanda-Yunanistan / A HABER

22.45 Slovenya-İsviçre / A PARA

14 KASIM CUMARTESİ

20.00 Norveç-Galler / A SPOR

22.45 Portekiz-Danimarka / A HABER

22.45 İsveç-Bosna / A SPOR

22.45 Romanya-Polonya / A PARA

15 KASIM PAZAR

22.45 Fransa-Türkiye / ATV

22.45 Belçika-İtalya / A SPOR

22.45 İspanya-İngiltere / A HABER

22.45 Hırvatistan-Çekya / A PARA

16 KASIM PAZARTESİ

22.45 Almanya-Hollanda / A HABER

22.45 Yunanistan-Sırbistan / A SPOR

22.45 İsviçre-İskoçya / A PARA

17 KASIM SALI

22.45 Galler-Portekiz / A HABER

22.45 Polonya-İsveç / A Para

22.45 Danimarka-Norveç / A SPOR