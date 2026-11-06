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Anasayfa A Milli Futbol Takımı A Milli Takımımızın Belçika ve Fransa maçı aday kadrosu belli oldu! İşte o isimler

A Milli Takımımızın Belçika ve Fransa maçı aday kadrosu belli oldu! İşte o isimler

A Milli Takımızın Uluslar Ligi'nde oynayacağı Belçika ve Fransa maçlarının aday kadroları açıkladı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2026 14:23 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2026 14:45
A Milli Takımımızın Belçika ve Fransa maçı aday kadrosu belli oldu! İşte o isimler

A Milli Takımızın Uluslar Ligi'nde oynayacağı Belçika ve Fransa maçlarının aday kadroları açıkladı.

İŞTE ADAY KADRO:

Berke Özer, Ersin Destanoğlu, Serhat Öztaşdelen, Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Zeki Çelik, Arda Güler, Can Uzun, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Aral Şimşir, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Enes Ünal, İlhan Fakılı, Oğuz Aydın, Yunus Akgün.

SON LİSTEDEN 10 FUTBOLCU YOK

Son milli takım kadrosunda yer alıp açıklanan kadroya çağrılmayan futbolcular:

Altay Bayındır, Okan Kocuk, Adil Demirbağ, Samet Akaydin, Mert Müldür, Bartuğ Elmaz, Demir Ege Tıknaz, Melih Kabasakal, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu.

MİLLİ TAKIM MAÇLARIMIZ NE ZAMAN?

Uluslar A Ligi'ndeki ilk 4 maçını da kaybeden A Milli Takımımız, son 2 sınavına kasım ayında çıkacak.

12 Kasım'da Belçika'yı İzmir'de konuk edecek ay-yıldızlılar, 15 Kasım'da Fransa deplasmanına çıkacak.

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