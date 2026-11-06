A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Hak eden burada olacak!

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Belçika ve Fransa ile oynanacak karşılaşmaların aday kadrosunu canlı yayında açıkladı. Öte yandan tecrübeli teknik adam milli takım gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE SERGEN YALÇIN'IN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKAN SÖZLER "HAK EDEN BURADA OLACAK"

"Uzun süredir üzerinde çalıştığımız yapay zeka destekli oyuncu izleme ve performans analiz izleme sistemini Milli Takım'a kazandırdık. 9 gözlemcimiz 43 maçı canlı izledi. 50 kişilik havuz için 64 rapor elimize geldi. Son kararı biz veriyoruz ama hiçbir oyuncumuzu ve detayı gözden kaçırmak istemiyoruz. Sadece bugünün değil, geleceğin Milli Takımı'nı oluşturmak için buradayız. Hak eden ve kim katkı yapacaksa, burada olacak."

"BURASI HALKIN MİLLİ TAKIMI"

"Milli Takım her oyuncuya ve her basın mensubuna açık. Daha işe başlamadan lütfen olumsuz haberler yapmayın. Tek düşüncemiz başarılı olmak, en doğrusunu yapmak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Burası halkın Milli Takım'ı."

"SON KARARI VEREN BENİM"

Yalçın, "Yapay zeka kadroya almak istemediğiniz oyuncuyu kadroya almanızı önerirse, ne yapacaksınız?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "Sonuçta kararı veren benim. Yapay zeka işin biraz formalitesi aslında... (Gülerek). Kararı verecek olan biziz tabii ki..."

"TELEFONU AÇMADILAR" İDDİALARI HAKKINDA...

"Doğru bilgileri alıp, doğru haber yapalım. Oyuncularımız buraya gelmek için çok istekli. Yeni dönem başlıyor. Birçok oyuncu ile telefonda konuştuk, bilgi alışverişi yaptık. Asla telefon açmama gibi durum yok. Oyuncularımız hepsi karakterli çocuklar. Olmayan şeyleri olmuş gibi göstermek size zarar verir. Burası halkın Milli Takım'ı. 60'a yakın oyuncudan oluşuyor havuz. 26 oyuncu çağıracağız. Son dakika bir kaleciyi sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkardık. Başakşehir'in kalecisi sakatlandı."

KENAN YILDIZ'IN SON DURUMU HAKKINDA...

"Kenan Yıldız sakat olmasına rağmen gelmek istedi. Juventus ise tedaviye orada devam etmesini istedi, biz de kabul ettik."

BERKE ÖZER HAKKINDA...

"Berke Özer ile ilgili büyütecek bir durum yok. Konuştuk ve gelmek istedi. Genç ve uzun yıllar Milli Takım'a hizmet edecek."

SANTRFOR AÇIKLAMASI

"Santrfor ile oynayacağız, bizim sistemimiz farklı olacak. Uluslar Ligi'nde son dönemde sağlıklı sonuçlar almadık. İki maç ve düşmeme şansımız var. Belçika maçı çok değerli. Sakatlarımız var, sakatlıktan dönenler var. %100 olmayanlar var. İyi bir karışım yaptığımızı düşünüyoruz. Fizik olarak hazır isimlerle başlayacağız. İnşallah iyi olacak. Sizden istediğimiz ise bize yardımcı olmanız."

"BAŞARACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

"Hikayeler hep yeniden yazılır, bakalım bizim hikayemiz nasıl olacak. Bizim Çocuklar ile birlikte bu yolda, bu işi başarabileceğimizi düşünüyorum."

"KADRODAN ÇIKARDIK ÇÜNKÜ..."

"Muhammed Şengezer'i sakatlığı nedeniyle son anda kadrodan çıkarmak zorunda kaldık."

"ARDA GÜLER NEREDE İSTERSE ORADA OYNAR"

"Arda Güler çok genç bir oyuncu, ciddi çıkış yapmış bir oyuncumuz. Hangi pozisyonda oynamak isterse, orada oynatacağız. Henüz oyuncu ile konuşmadık."