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Anasayfa A Milli Futbol Takımı A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın aday kadroyu açıklıyor | CANLI

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın aday kadroyu açıklıyor | CANLI

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Belçika ve Fransa ile oynanacak karşılaşmaların aday kadrosunu canlı yayında açıklıyor. Milli takımın aday kadrosuna ilişkin tüm detayları haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2026 14:01 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2026 14:10
A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın aday kadroyu açıklıyor | CANLI

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Belçika ve Fransa ile oynanacak karşılaşmaların aday kadrosunu canlı yayında açıklıyor. Haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

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İŞTE SERGEN YALÇIN'IN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKAN SÖZLER

"HAK EDEN BURADA OLACAK"

"Uzun süredir üzerinde çalıştığımız yapay zeka destekli oyuncu izleme ve performans analiz izleme sistemini Milli Takım'a kazandırdık. 9 gözlemcimiz 43 maçı canlı izledi. 50 kişilik havuz için 64 rapor elimize geldi. Son kararı biz veriyoruz ama hiçbir oyuncumuzu ve detayı gözden kaçırmak istemiyoruz. Sadece bugünün değil, geleceğin Milli Takımı'nı oluşturmak için buradayız. Hak eden ve kim katkı yapacaksa, burada olacak."

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