İbrahim Hacıosmanoğlu: Direkt Sergen'i seçtik

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Spor ekranlarında Koray Baloğlu'nun sunduğu Gündem Özel programına konuk oldu. Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, A Spor Yayınlar Koordinatörü Ender Bilgin ve Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan'ın sorularını yanıtlayan Hacıosmanoğlu; Vincenzo Montella ile ayrılık sürecinden Sergen Yalçın tercihine, hakem performanslarından Kenan Yıldız tartışmalarına kadar merak edilen pek çok konuya açıklık getirdi. A Millî Takım Teknik Direktörlüğü görevine Sergen Yalçın'ın getirilmesiyle ilgili süreci anlatan Hacıosmanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

MONTELLA BAŞARILI OLMUŞTUR

"Sergen Yalçın, çok fazla alternatif adaylar arasından seçip de milli takımın başına getirdiğimiz bir arkadaşımız değil. Direkt seçtik kendisini. Montella'nın eleştirildiği konular da oldu ama bana göre kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Türk Millî Takımı ile önemli başarılara imza attı. Dünya Kupası'nda başarısız olmanın, ilk defa çıktığımız A Ligi'nde başarısız olması var. Kendisi de 'Her türlü tasarrufunuza saygı duyarım' diye iletti. Her ne kadar istemesek de yollarımızı ayırmak zorunda kaldık. Yabancı bir hocayı milli takımın başına getirmek için de çok iyisini getirmek lazım. O da en iyisini bulmak zor çünkü zaman yok. İki maçımız var. Çok alternatifler arasından seçmedik."

KENAN YILDIZ GELMEK İSTEDİ

Gündemdeki Sergen Yalçın ile oyuncular arasında kriz olduğuna yönelik spekülasyonları değerlendiren Hacıosmanoğlu, şunları kaydetti: "Öyle bir durum olması söz konusu bile değil. Enteresan bir şey var; Juventus'ta oynayan Kenan Yıldız biliyorsunuz sakat, kendi takımında da oynamıyor. Konuşmasında "10'unda kampa gelmek istiyorum" diye kendisi aradı. İnsanlar diyor ya 'Gelmek istemiyor' diye. İnsanlara söylenecek bir şey yok. Art niyetli olan insanlar siz ne yaparsanız yapın bir şeyler üretecektir. Önemli olan başarıyı nasıl yakalarım, onu düşünmesi lazım. O arzu ve istek de kendisinde var. Umut ediyorum ki kendisi bu başarıyı yakalayacak."

KUCAKLAŞACAKLAR

"Sergen Yalçın'ın televizyonda yorum yaparken oyuncularla yaptığı yorumlar olabilir. Sonuçta onların ağabeyi ve milli takımın hocası. Orada onlar hocaya sarılacak, hoca da onlara sarılacak. Daha önce bireysel çatışma da olsa burada kucaklaşacaklar. Burası Millî Takım. Oraya gelen herkes bunun sorumluluğunu bilmek zorunda. O forma, o takım kimseye ait değil; bu millete ait. Orada malzemeci bile olmak büyük bir şereftir."

HEYECAN VE ZEKA...

"Uzun yıllar TFF iradeyle yönetilmediği için yine aynı gözle bakılıyor. Biz TFF'yi kendi irademizle yöneteceğiz. Tabii ki önerilerini dinleyeceğimiz değerli büyüklerimiz var. Burada öyle çok fazla yorum dinlemeden direkt aklıma geleni arkadaşlarla paylaştım. Sergen Hoca'nın bu işi yapabileceğini düşündük. Sonra aradık Sergen Hoca'yı, o da şeref duyup hemen atlayıp geldi. O heyecan ve zekâ var. Çok da çalışarak başarıya ulaşacaktır."

BASKI ALTINDALAR!

TFF Başkanı Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Spor'a İngiliz hakem Anthony Taylor'ın Türk hakemliğine dair hazırladığı kritik raporun detaylarını paylaştı. Hacıosmanoğlu, Taylor'ın tespitlerine göre hakemlerin büyük camiaların yoğun baskısı altında ezildiğini ve sahada doğru pozisyon almayarak tembellik yaptıklarını söyledi. Bu baskının kalkması halinde kulüplerin gücüne bakılmaksızın adil düdük çalınabileceğini belirten TFF Başkanı, raporda İngiltere modelinin öne çıktığını vurguladı. Ada'da benzer sorunların 10 yıl önce ağır cezalar, sert yaptırımlar ve hakemler hakkında konuşma yasaklarıyla aşıldığını hatırlatan Hacıosmanoğlu, Premier Lig'in bugünkü marka değerine bu reformlarla ulaştığına dikkat çekti.

BU DÜZENDEN BESLENENLER VAR

"Gerçekleri konuşmak gerekirse samimi olarak herkes hakem meselesinin düzelmesini istiyor mu? Bu düzen bozukluğundan beslenenler de var yani! Açık konuşmak lazım! Onun düzelmesini istiyorsak bu yeni yapılanmaya ve genç jenerasyon hakemlere destek olmalıyız. Bu hakemler maç yöneterek tecrübe kazanacak."

ÇİPLİ TOP ÇALIŞMALARI BİTİYOR

"Çipli top uygulaması ligin ikinci yarısına yetişecek diye düşünüyoruz. Büyük bir ihtimalle yetişecek. Toplar zaten hazır, ancak statlardaki alt yapıları tamamlamaya çalışıyoruz. İkinci yarıya büyük ihtimalle yetişecek."

BAHİS OYNAYANLARIN ÜZERİNE GİTTİK

"Bahis soruşturmasıyla ilgili ilk soruştarmadan sonra bir kontrol edince açıkçası hayal kırıklığına uğradık. Bir çok insan 'Bu legal bahis yasak olduğunu bilmiyorduk' diyor. Talimatlar açık; Futbol ailesinde olan bahis oynayamaz. 24 bin 59 kişiyi inceledik. Bunlardan 3 bin 381'ini PFDK'ya sevk ettik. 3 bin 301 kişi de ceza aldı."

TAKIMI ÖNDEYKEN RAKİBE BAHİS YAPAN YÖNETİCİLER VAR!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Spor'da katıldığı programda Türk futbolunu sarsacak bir bahis skandalını açıkladı. Hacıosmanoğlu, "448 kişiyi PFDK'ye sevk etmişiz. 147'si ceza almış, 301 kişi ceza almamış. Bu 301 kişinin içinde öyle bir yönetici var ki… Kendi takımı 1-0 öndeyken rakip takımın galibiyetine maç devam ederken bahis oynamış! 2024- 2025 sezonunda oluyor bu. 5 bin lira yatırmış, 16 bin lira kazanmış! Biz bunları Etik Kurulu'na sevk edeceğiz. 60 küsur maç oynamamış, 100 maçın altına düştüğü için ceza almamış. Bu ceza almayacağı anlamına gelmiyor. Kendi maçına oynayanları Etik Kurulu'na sevk ediyoruz. Biz sadece legale basıyoruz, başsavcılık bir de bunun illegal tarafına bakıyor. Etik Kurulu ve başsavcılık bunu çıkaracaktır" dedi.

ŞAMPİYONLUKLAR EL DEĞİŞTİREBİLİR

Bahis soruşturmasında tespit edilen isimlerin Başsavcılığa bildirildiğini açıklayan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, kendi takımı lehine bahis oynamanın Avrupa'da dahi suç sayıldığını, ancak takımının aleyhine oynamanın olayı çok daha vahim bir boyuta taşıdığını belirtti. Hem yasal hem de yasa dışı bahis hareketlerinin mercek altına alındığını vurgulayan Hacıosmanoğlu, "Sonuçlara bakılacak, müsabakalara doğrudan müdahale var mı incelenecek. Altı doldurulursa mesele bambaşka bir boyuta gider" dedi. 2. Lig ve 3. Lig'de de kendi takımına bahis yapan kişilerin yer aldığını ve bu dosyaların topluca adli makamlara sevk edildiğini hatırlatan TFF Başkanı, bahis iddialarının saha sonuçlarına yansıdığının kanıtlanması durumunda geçmiş şampiyonlukların dahi el değiştirebileceğini ifade etti.

CEFERİN'LE YAKIN DOSTUZ

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile kurdukları yakın dostluğun Türk futboluna kapıları açtığını belirterek bürokrasinin aşıldığını ve Türk hakemliği için tarihi adımlar atıldığını söyledi. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile kurulan güçlü iletişimin meyvelerini verdiğini açıkladı. Federasyon tarihinde UEFA ile ilk kez bu denli samimi bir diyalog yakalandığını vurgulayan Hacıosmanoğlu, Ceferin'in Türk heyetine özel bir talimat verdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:"Sağ olsun başkanın talimatı var; 'Türkiye'den bir talep geldiği zaman yapılması gereken önden yapılsın, yazışmalar arkadan gelsin' diyor. Güçlü ikili ilişkileriniz olmasa bunları yapamazsınız." Hacaosmanoğlu, ayrıca Türk hakemliğinde reform hazırlığına dikkat çekerek sözlerini şöyle tamamladı: UEFA'nın 2012'de hakem akademisini kuran yöneticisini talep ettik. Ceferin önce 'UEFA'nın kalbini istiyorsun' dese de ricamızı kırmadı. O ismi geçici olarak bünyemize kattık. Genç ve aidiyet duygusu yüksek bağımsız hakemler yetiştireceğiz."