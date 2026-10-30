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Anasayfa A Milli Futbol Takımı TFF'den Sergen Yalçın açıklaması!

TFF'den Sergen Yalçın açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın hakkında yer alan haberler üzerine resmi bir açıklama yaptı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2026 14:50
TFF'den Sergen Yalçın açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın hakkında basında yer alan haberler üzerine resmi bir açıklama yaptı.

Yalçın'ın futbolcularla gerçekleştirdiği görüşmeler, geçmişte yaptığı açıklamalar ve Kenan Yıldız'ın milli takım kampına katılımıyla ilgili gündeme gelen haberlerin ardından federasyon, konuya açıklık getirdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Sergen Yalçın'ın imza töreni dışında herhangi bir kurum veya kişiye açıklama yapmadığı vurgulandı.

Federasyonun resmi açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"A Milli Takım Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın'ın TFF'nin Riva'daki merkezinde gerçekleşen imza töreninde yaptığı açıklamalar haricinde hiçbir kurum ya da kişiye vermiş olduğu bir beyanatı yoktur."

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