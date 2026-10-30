Sergen Yalçın açıklaması

TFF, A Milli Takım’ın yeni Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile bazı milli futbolcular arasında iletişim sorunu yaşandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2026 06:50
TFF, A Milli Takım'ın yeni Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile bazı milli futbolcular arasında iletişim sorunu yaşandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Dijital yayın mecralarında dile getirilen iddiaların hayal ürünü ve art niyetli spekülasyonlardan ibaret olduğu vurgulanarak, milli futbolcuların, Sergen Yalçın ve teknik ekibinin kendileriyle gerçekleştirdiği görüşmelerden ve fikir alışverişinden memnuniyet duyduklarını belirttikleri aktarıldı.