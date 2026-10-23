A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğü konusunda 4 yıllık anlaşmaya varılan Sergen Yalçın için imza töreni düzenlendi. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki törene TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Sergen Yalçın, TFF yönetim kurulu üyeleri ve davetliler katıldı. 53 yaşındaki başarılı teknik adam, şunları söyledi:

HALKIN TEKNİK DİREKTÖRÜYÜM "Ümit ediyorum ki bundan sonraki süreçte çok başarılı günler yaşayacağız. Bütün plan ve programımızı buna göre yapıyoruz. Herkese ihtiyacımız var. Birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız olacak. Çok güzel günler bizi bekliyor. Futbol her zaman iyi de gidebilir, kötü de gidebilir. Değişkenlik çok fazla. Ama bundan sonraki süreçte milli takım duygusu, heyecanı, birlikte hareket gibi duyguları ön plana alacağız. Ben artık halkın teknik direktörüyüm, herkesin teknik direktörüyüm. Herkese ihtiyacımız var. Ben artık bu arzunun geri döneceğini, halkımızın da milli takımın peşinde tekrar koşmasını sağlayacağımızı düşünüyorum. Önümüzde süreç var. Avrupa Şampiyonası var, Dünya Kupası var. Kontrat yaparken de bunları dikkate aldık. Bu duyguyu ve heyecanı yeniden geri getireceğimizi düşünüyorum."

BERKE GELMEK İÇİN CAN ATIYOR

"Berke Özer konusu var. Oyuncular zaman zaman hata yapabilir. Bizden önce sorun olmuş. Milli takıma gelmek için can atıyor. Bunların hepsini kolay şekilde çözebiliriz. Aynı dili konuşuyoruz. Onları tekrar buraya kazandırmak da bizim sorumluluğumuz."

ADALETLİ KADRO KURACAĞIZ

"Adaletli ve doğru şekilde bir kadro kuracağız. Bazı tercihler yapacağız ve doğal olarak bunlar tartışılabilir. Ama en adaletli ve en doğru şekilde en kısa yoldan başarıya gitmek istiyoruz. Halkımızın sevinmeye ihtiyacı var. Avrupa Şampiyonası var, Dünya Kupası var. İyi oyunlarla ve başarılarla halkımızı milli takımın arkasında olmaya çağıracağız. Burası her yerin üstünde. Ben bugün biraz heyecanlıyım. Şu anda kariyerimdeki en önemli görevi üstleniyorum. Herkesin hocası olmak kolay değil." ifadelerini kullandı.

PLAY-OFF'A KALABİLİRİZ

"Göreve geldikten sonra bazı futbolcularla konuştum. Bunlar olması gereken şeyler. Şu anda ligde pozisyonumuz çok iyi değil ama oynanacak 2 maç var. Bu 2 maçtaki sonuçlara göre play-off oynayabiliriz. Bu planları yapmaya başlayacağız."

ELEŞTİRİDE ANTRENMANLIYIZ

"Bütün plan ve programımızı çalışmak ve başarılı olmak üzerine yapıyoruz. Burası milli takım, bizim için kontrat da önemli değil süre de önemli değil. Eleştiri olmadan hiçbir iş yürümez. Bu anlamda çok antrenmanlıyız. Sonuçta insanlar beğenmeyebilir. Bunlar çok doğal. Biz kendi doğru bildiğimizi yapacağız. Sonucunda ne olur hep beraber yaşayıp göreceğiz."

ANADOLU'DA TECRÜBE KAZANDIM

"Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlüğe hemen başlamadım. Anadolu kulüplerinde çalıştım, küme düşme hattındakı takımlarda çalıştım. Çok ciddi tecrübe kazandırıyor bu durum. Büyük takım dönemi başladı, orada kupalar kazandık, şampiyon olduk. 4 büyük takımda oynamış olmam çok önemli. Bütün kulüplerin ilerleyişini biliyoruz. En önemlisi, ne olursa olsun, ne yaparsanız yapın sonuç önemli. Bizim yaptığımız iş sonuç odaklı. Sonuç iyi olursa, başarılı olursak bir sorun olacağını düşünmüyorum. Bazı tercihler yapacağız, beğenilmeyecek. Ama ben bunları fazlasıyla hazırım. Çok başarılı olacağımızı düşünüyorum. Milli takımı, olmak istediği yere getireceğimizi düşünüyorum."