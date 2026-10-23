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Anasayfa A Milli Futbol Takımı Ayağıyla basket atan adam!

Ayağıyla basket atan adam!

olmaya çağıracağız. Burası her yerin üstünde.” TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Sergen Yalçın tercihini esprili bir şekilde yanıtladı. Hacıosmanoğlu, “Herkes listeler hazırladı, 10 kişi yazdılar ama kimse Sergen Yalçın’ı yazmadı. Ben en çok onun adamlığına, delikanlılığına güveniyorum. Zekası da başka seviyede. Biliyorsunuz ayağıyla basket atan bir adam” dedi

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2026 06:50
Ayağıyla basket atan adam!

İmza töreninde konuşan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, milli takımın geleceği adına önemli bir adım attıklarını ve yeni dönemin başlangıcını gerçekleştirdiklerini belirtti. Milli takımı 5 yıl sonra yeniden Türk teknik adam tercihini yaptıklarını, bir Türk teknik adama emanet etmenin sevinci ve gururunu yaşadıklarını vurgulayan Hacıosmanoğlu, "Montella hocanın hakkını yemeyelim. Bu süreçte yabancı hoca da getirebilirdik ama Türk Milli Takımı'nı elbette bir Türk'ün çalıştırması gerektiğini söyledik. Herkes listeler hazırladı, 10 kişi yazdılar ama kimse Sergen Yalçın'ı yazmadı. Ben en çok onun adamlığına, delikanlılığına güveniyorum. Zekası da başka seviyede. Biliyorsunuz ayağıyla basket atan bir adam. Birçok jenerasyonumuz kendisini örnek alıyor" dedi. Sergen Yalçın'la üstün başarılar yaşayacağına inandığı için temas kurduklarını belirten Başkan Hacıosmanoğlu, "Üstün başarılar yaşayacağına inandığım için kendisiyle konuştuk. O da 'Bu gurur bana yeter.' dedi. Futbol zekasını tartışmaya kimsenin haddi yok. Allah yardımcısı olsun. Hakkında ileri geri konuşanlar var. Daha çok çalışarak Sergen Yalçın'ın kim olduğunu herkese göstersin. Milli takımın teknik direktörü olmanın gururu ve sorumluluğu başka bir şey. Ben onun hayatla ilgili taşıdığı sorumluluğu biliyorum. Daha 17 yaşındayken rahmetli Süleyman Seba döneminde bile iyi bir çizgisi vardı. Allah kalbine göre versin. Bizim de görevimiz onu rahat çalıştırabilecek imkanları sunmak" değerlendirmesinde bulundu.

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