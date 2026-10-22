Sergen Yalçın imzayı atıyor

A Milli Takım'da İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna geçtiğimiz günlerde Sergen Yalçın'ın getirildiği açıklanmıştı. Son olarak Beşiktaş'ta görev yapan ve mayıs ayından beri boşta olan 53 yaşındaki çalıştırıcı, A Milli Takım'ın başına getirilmişti. Arda Turan'ın sadece Shakhtar Donetsk'e yoğunlaşmak istemesi ile gündeme çok sayıda isim gelirken, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) toplantısından Yalçın'ın ismi çıkmıştı. Başarılı çalıştırıcı bugün resmi imzayı atacak.

HACIOSMANOĞLU DA KATILACAK

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre bugün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda düzenlenecek imza töreni, saat 14.00'te başlayacak. İmza töreninde Sergen Yalçın'ın yanı sıra TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da hazır bulunacak. 53 yaşındaki teknik adamın görev süresi ise 4 sene olacak. Mali konularda ise henüz bir açıklama yapılmazken, bugünkü imza töreninin ardından Sergen Yalçın'ın maaşı da belli olacak.