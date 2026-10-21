Ücret bile konuşmadım

TFF'nin A Milli Takım teknik direktörlüğü için Vincenzo Montella'nın yerine anlaştığı Sergen Yalçın, açıklamalarda bulundu. YouTube'da Kafa Sports'a konuşan 53 yaşındaki başarılı teknik adam şunları söyledi:

'HAYIR' DEME LÜKSÜMÜZ YOK

"Aslında son dönemde yani son 2-3 gün içinde ciddi gelişmeler oldu konuyla ilgili. Ay-yıldız her şeyin üzerindedir. Yani kulüp takımlarının çok üzerindedir. Her zaman her teknik direktörün gelmek istediği yerdir, öncelikle onları söyleyeyim. Halkın teknik direktörü olmak çok güzel. Tabii benim için de gurur verici, mutluluk verici. Zaten 'Hayır' deme lüksümüz zaten yok. O yüzden gururlu bir şekilde, mutlu bir şekilde inşallah halkımızın da desteğiyle herkesin desteğiyle başarılı bir milli takım yolu inşallah bizi bekliyordur."

MADDİYAT VE DİĞERLERİ GERİDE KALIR

"İbrahim Başkan aradı, onunla konuştuk. Ben de olumlu baktım. Daha maaşımı bile konuşmadım. Anlaştım işte 4 sene. Bilmiyorum. Çok önemli değil. Milli takım olunca önemli mi bu konular? Sonuçta milli takımda çalışacağız. Bizim için çok değerli ve önemli bir iş. Burada maddiyat ve diğer konular geride kalır."

TURNUVALARA KATILMALIYIZ

"Belçika ve Fransa maçları geçsin de öyle başlayalım demedim. Niye geçsin ki? Ne olacak? En fazla kaybederiz. Önemli olan kaybetmeyeceğin yerde kaybetmemek. Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'nda kaybetme önemli olan o. Turnuvalara katılamazsak bize zarar verir."

HALKIN SEVGİLİSİ YAPACAĞIZ

"Halkın desteği olmadan milli takım başarılı olamaz. Bizim ilk hedefimiz bu takımı tekrar halkın sevgilisi yapmak. İnsanlar ekran başına geçtiğinde ya da stada geldiğinde o formanın hakkının verildiğini görecek. Kaybedebilirsin, futbol bu; futbolda mağlubiyet de var ama sahada son düdüğe kadar savaşmadan kaybetmek yok. Bu felsefeyi takıma yerleştireceğiz."

SANTRFOR İÇİN DOĞRU PLAN

"Santrfor konusuna gelince; başta güldük eğlendik ama işin gerçeği şu: Her takımın yapısına göre bir santrfor profili vardır. Eğer elinde sırtı dönük oynayabilen, top tutan, arkadaşlarına alan açan bir forvetin yoksa oyun planını ona göre kuramazsın. Bizim milli takım havuzundaki oyuncuların özelliklerine göre en doğru hücum planını çizeceğiz. Gerekirse sahte 9 oynarsın, gerekirse çift forvete dönersin ama sahada hücum üretebilen bir takım olmak zorundasın."

BİR PROJEYLE GELİYORUZ

"Tablo kötü Dünya Kupası'ndan beri. Şöyle bir durum var; bir galibiyetle en iyi sonuncu olabilir ve playoff oynayabiliriz. A Ligi'nde düşmememiz gerekiyor. Oradaki maçlar bizim seviyemizi artıracak. Belçika'yı yenersek playoff oynarız. O maçı kazanmamız lazım. Planımız Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası. 4 yıllık anlaşma çok gibi gelmesin. Mecbur yapmak zorundayız çünkü Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası var. Bunların zamanı bu kadar. Bunları keyfe keder yapmıyoruz. Bir Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası oynayalım dedim."

HERKESE KAPIMIZ AÇIK

"Herkese kapımız açık. Bütün oyunculara... Yeter ki burada oynamayı hak etsinler. Herkese eşitiz. Bütün kulüplere kapımız açık. Ayrımcılık yapmıyoruz. Kenan Yıldız, Milli Takım'ın en önemli ve değerli oyuncularından biri. Bunlar daha genç. Üstlerine koya koya gidecekler. Arda Güler de böyle. Gençken sıkıntı yaşayacaklar ama biraz tecrübeden sonra oyunları 2-3 kat yukarı artacak. Bu çocuklar yavaş yavaş tecrübe bölümüne geliyor. Oyuncuların hepsini tanıyorum. Biraz hızlandırılmış programla Belçika maçına hazırlanacağız."

ONLARI BEN TAKİP EDECEĞİM

"Büyük takımlarda çok takip edeceğimiz oyuncular yok, zaten takip ediyoruz. Onları zaten izliyoruz yani. Diğer takımlardaki, yurt dışındaki oyuncular, onları ben takip edeceğim. İçimde biraz heyecan da var. Heyecanlıyım. İlk defa böyle bir göreve geliyorum. Ben artık halkın teknik direktörüyüm. Tekrardan halkın milli takımımızın arkasından koşmasını sağlamaya çalışacağız."

BERKE'YLE KONUŞACAĞIM

"Berke Özer ile ilgili daha önceden bazı problemler oldu ancak bunlar çözülmeyecek şeyler değil. Bunlar genç çocuklar, hata yapabilirler. Çok zor olacağını düşünmüyorum. Konuşacağım Berke Özer'le de. Gelecek tabii ki, neden gelmesin? Bir sorun çıkmaz. Bunlar bizim evladımız, gereken konuşmayı yaparız. Özür dilemesi gereken bir şey varsa, özür diler. Çözeriz. Oyuncular hata yaptı diye kesinlikle cezalandırma yapmayacağız."