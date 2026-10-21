TFF, Sergen Yalçın'ın A Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevine getirildiğini resmen açıkladı. TFF'den yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulu kararıyla Sergen Yalçın, A Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevine getirilmiştir" denildi. TFF'nin sosyal medya hesabından da Yalçın'ın fotoğrafı kullanılarak, "Hoş geldin Sergen Yalçın" notuyla paylaşım yapıldı.
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