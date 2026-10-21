Beşiktaş’la duble şampiyonluk ve rekor

Sergen Yalçın, efsanesi olduğu Beşiktaş'ta iki dönem teknik direktörlük görevinde bulundu. İlk döneminde 2020-2021 sezonunda Avrupa'ya erken veda eden siyah-beyazlılar, ligde Galatasaray'la 84 puanda eşitlendi ve averajla şampiyon oldu. Ardından Antalyaspor'u 2-0 yenerek Türkiye Kupası'nı da kazandı. Bu başarıyla Sergen Yalçın, Süper Lig'i Beşiktaş'la hem futbolcu hem teknik direktör olarak kazanan ilk isim oldu.
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