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Anasayfa A Milli Futbol Takımı 5 yıl sonra Türk geldi

5 yıl sonra Türk geldi

A Milli Futbol Takımı tarihinin 48. teknik direktörü Sergen Yalçın oldu. Millilerin 103 yıllık tarihinde ilk olarak Ali Sami Yen görev yaparken, en son ise Vincenzo Montella çalıştırdı. Millilerde 5 yıl sonra Türk teknik adam görev yapacak. A Milli Takımımız'da son olarak 2021'de Şenol Güneş görev aldı. Aradan geçen 5 yılda ay-yıldızlılar; Stefan Kuntz ve Montella yönetimindeydi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2026 06:50
5 yıl sonra Türk geldi

A Milli Futbol Takımı tarihinin 48. teknik direktörü Sergen Yalçın oldu. Millilerin 103 yıllık tarihinde ilk olarak Ali Sami Yen görev yaparken, en son ise Vincenzo Montella çalıştırdı. Millilerde 5 yıl sonra Türk teknik adam görev yapacak. A Milli Takımımız'da son olarak 2021'de Şenol Güneş görev aldı. Aradan geçen 5 yılda ay-yıldızlılar; Stefan Kuntz ve Montella yönetimindeydi.

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