Yalçın Milli Takım'da

A Milli Takım'da Vincenzo Montella ile yollar ayrılırken gündeme birçok isim gelmişti. UEFA Uluslar A Ligi'ndeki 4 karşılaşmadan da puansız ayrıldıktan sonra TFF, İtalyan çalıştırıcıyı gönderip arayışa başlamıştı. Öncelikli olarak Ukrayna ekibi Shakthar Donetsk'in başında bulunan Arda Turan'ın iki takımı birden çalıştırması düşünülmüştü. Ancak bu gerçekleşmedi.

EN SON BEŞİKTAŞ!

Bunun üzerine ibre son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Sergen Yalçın'a döndü. 18 Mayıs'ta Beşiktaş ile yollarını ayıran başarılı teknik adam, o tarihten itibaren takım çalıştırmadı. Bugün TFF'de gerçekleştirilecek toplantı sonrasında Sergen Yalçın'ın olarak açıklanması bekleniyor. Başarılı çalıştırıcının ismi saat 13.00'te resmi olarak duyurulacak.