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Anasayfa A Milli Futbol Takımı Sergen Yalçın'dan A Milli Takım için maaş sorusuna cevap!

Sergen Yalçın'dan A Milli Takım için maaş sorusuna cevap!

A Milli Takım'da Vincenzo Montella'nın ayrılığının ardından takımın başına Sergen Yalçın'ın geçmesi beklenirken flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak tecrübeli çalıştırıdan maaş sorusuna dikkat çeken bir yanıt geldi. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2026 11:22
Sergen Yalçın'dan A Milli Takım için maaş sorusuna cevap!

A Milli Takım'da Vincenzo Montella'nın yerine gelecek ismin açıklanması sabırsızlıkla bekleniyor. Son olarak teknik direktörlük koltuğuna Sergen Yalçın'ın geçmesi beklenirken tecrübeli çalıştırıcı ile ilgili flaş gelişmeler söz konusu.

Sabah'ın haberine göre; Yalçın, federasyon yetkililerinin yaptığı resmi teklifi kabul etti.

TFF bugün 53 yaşındaki teknik adamın, Milli Takım'ın yeni hocası olduğunu resmen açıklayacak. Yalçın da Riva'ya giderek imzayı atacak. Bu arada, gerçekleşen ön görüşmede Sergen Yalçın'ın herhangi bir ücret konuşmadığı ve "Söz konusu Milli Takım... Parasal konularda bir talepte bulunmam söz konusu değil" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

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