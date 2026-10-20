A Milli Takım'da Vincenzo Montella'nın yerine gelecek ismin açıklanması sabırsızlıkla bekleniyor. Son olarak teknik direktörlük koltuğuna Sergen Yalçın'ın geçmesi beklenirken tecrübeli çalıştırıcı ile ilgili flaş gelişmeler söz konusu.

Sabah'ın haberine göre; Yalçın, federasyon yetkililerinin yaptığı resmi teklifi kabul etti.

TFF bugün 53 yaşındaki teknik adamın, Milli Takım'ın yeni hocası olduğunu resmen açıklayacak. Yalçın da Riva'ya giderek imzayı atacak. Bu arada, gerçekleşen ön görüşmede Sergen Yalçın'ın herhangi bir ücret konuşmadığı ve "Söz konusu Milli Takım... Parasal konularda bir talepte bulunmam söz konusu değil" ifadelerini kullandığı öğrenildi.