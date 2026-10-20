Sergen Yalçın, A Milli Takım'ı resmen açıkladı!

A Milli Takım'ın başına geçtiği resmen duyurulması beklenen Sergen Yalçın, katıldığı bir YouTube programında A Milli Futbol Takımı'nın başına geçtiğini açıkladı.

Aldığı görev hakkında konuşan Yalçın, "Bu görev çok önemli bir görev. Ay-yıldız her şeyin üzerindedir. Her teknik direktörün gelmek istediği yerdir. Halkın teknik direktörü olmak çok güzel. Benim için de gurur ve mutluluk verici. Herkesin desteği ile inşallah başarılı bir Milli Takım yolu bizi bekliyordur.' Halkı yeniden Milli Takım'ın arkasında kenetleyeceğiz." dedi.

BERKE ÖZER AÇIKLAMASI

Milli Takım kampında bir süredir yer almayan Berke Özer hakkında konuşan deneyimli teknik adam, "Berke Özer problemi, çözülmeyecek bir problem değil. Bunlar genç çocuklar. Ben de Berke'yle görüşeceğim. Milli takıma gelecek tabii ki. Bunların hepsi bizim evladımız. Özür dilemesi gerek bir şey varsa da özür diler. " sözlerini sarf etti.