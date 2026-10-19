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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa A Milli Futbol Takımı A Milli Takım'da Sergen Yalçın sürprizi!

A Milli Takım'da Sergen Yalçın sürprizi!

A Milli Takımımız'da Vincenzo Montella'nın ayrılığının ardından yeni teknik direktörün kim olacağı büyük merak konusu haline gelirken flaş bir gelişme yaşandı. Son olarak takımda Sergen Yalçın sürprizi yaşanıyor. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2026 14:43 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2026 15:15
A Milli Takım'da Sergen Yalçın sürprizi!

A Milli Futbol Takımı'nda Uluslar Ligi'nde üst üste alınan 4 mağlubiyetin ardından teknik direktör Vincenzo Montella ile yollar ayrılmıştı. Geçtiğimiz günlerde Riva'ya gelen İtalyan teknik adam, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle vedalaşmıştı. Montella'nın görevinden ayrılmasının ardından milli takım için teknik direktörlük için arayışlar sürerken, öne çıkan isim Sergen Yalçın oldu.

A Spor'un haberine göre; TFF'den Sergen Yalçın'a davet geldi. 20 Ekim Salı günü yapılacak yönetim kurulu toplantısında nihai karar verilecek.

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