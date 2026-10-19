A Milli Futbol Takımı'nda Uluslar Ligi'nde üst üste alınan 4 mağlubiyetin ardından teknik direktör Vincenzo Montella ile yollar ayrılmıştı. Geçtiğimiz günlerde Riva'ya gelen İtalyan teknik adam, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle vedalaşmıştı. Montella'nın görevinden ayrılmasının ardından milli takım için teknik direktörlük için arayışlar sürerken, öne çıkan isim Sergen Yalçın oldu.

A Spor'un haberine göre; TFF'den Sergen Yalçın'a davet geldi. 20 Ekim Salı günü yapılacak yönetim kurulu toplantısında nihai karar verilecek.

İŞTE HABERE DAİR TÜM DETAYLAR: