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Anasayfa A Milli Futbol Takımı Montella'nın yeni takımı belli oluyor! Avrupa devi istiyor

Montella'nın yeni takımı belli oluyor! Avrupa devi istiyor

Son dakika spor haberleri: Geçtiğimiz günlerde A Milli Takım'daki görevine son verilen Vincenzo Montella ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Çizme basını, İtalyan çalıştırıcıyı gündemine alan dev kulübü duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2026 18:16
Montella'nın yeni takımı belli oluyor! Avrupa devi istiyor

A Milli Takım'da Uluslar Ligi'nde alınan mağlubiyetlerin ardından teknik direktör Vincenzo Montella'nın görevine son verilmişti.

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Montella'nın yeni takımı belli oluyor! Avrupa devi istiyor

TFF'DEN TEŞEKKÜR MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen toplantıda yolları ayırma kararı aldığı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella için teşekkür mesajı yayımlamıştı.

Montella'nın yeni takımı belli oluyor! Avrupa devi istiyor

Yayımlanan mesajda, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, yapmış olduğu yönetim kurulu toplantısında, A Milli Takımımızda 3 yılı aşkın bir süredir teknik direktörlük görevini yürüten Vincenzo Montella ile yola devam etmeme kararı almıştır. TFF olarak, A Milli Takım'daki görev süresi boyunca milli takımımıza yaşattığı ilklerle dolu başarılar ve Türk futboluna verdiği hizmetler için Vincenzo Montella'ya samimiyetle teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde sonsuz başarılar dileriz. TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, gelecek hafta içerisinde Türkiye'ye gelecek Vincenzo Montella ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirecek ve kendisine A Milli Takımımız için yapmış olduğu çalışmalar için teşekkürlerini iletecektir." ifadelerine yer verildi.

Montella'nın yeni takımı belli oluyor! Avrupa devi istiyor

MONTELLA'DAN VEDA PAYLAŞIMI

A Milli Futbol Takımı'nda yolların ayrıldığı teknik direktör Vincenzo Montella, veda mesajı yayımladı.

Montella'nın yeni takımı belli oluyor! Avrupa devi istiyor

Montella, sosyal medyadan paylaştığı veda mesajında, şu ifadeleri kullandı:

Montella'nın yeni takımı belli oluyor! Avrupa devi istiyor

"Her güzel hikayenin bir sonu vardır ancak bazı yolculuklar, futbolun çok ötesinde izler bırakır. Türkiye A Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapmak benim için büyük bir onurdu. Üç yıl önce bu güzel ülkenin milli takımını yönetmek üzere göreve getirildim. Bu nedenle, yolculuğumuzun başlangıcında bana inanan, güvenlerini ve takdirlerini esirgemeyen dönemin Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi'ye ve ekibine yürekten teşekkür etmek istiyorum. Özverili mücadeleleri, emekleri ve bağlılıkları için oyuncularımıza gönülden teşekkür ediyorum. Teknik direktörlük görevimin sona ermesinin ardından kendilerinden aldığım sayısız sevgi dolu mesaj, aramızdaki bu güçlü bağın bir kez daha kanıtı oldu. Bitmek bilmeyen emekleri için teknik ekibime ve tüm çalışma arkadaşlarıma, bana duydukları güven için Başkanımız Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na ve Türkiye Futbol Federasyonuna, her şeyden önemlisi, eşsiz tutkuları ve dünyanın dört bir yanında bizlere verdikleri destek için taraftarlarımıza yürekten teşekkür ediyorum."

Montella'nın yeni takımı belli oluyor! Avrupa devi istiyor

Görevde kaldığı sürede birçok şey yaşandığını aktaran İtalyan teknik adam, "Birlikte unutulmaz anlar yaşadık, tarihi başarılara imza attık, zorlukların üstesinden geldik ve bu ülkenin tarihinde özel bir hikaye yazdık. Tüm bu anıları ve Türk halkının bana hissettirdiği sıcaklığı her zaman kalbimde taşıyacağım. Futbol yalnızca sonuçlardan ve kupalardan ibaret değildir. Bana göre, bir teknik adamın bir ülkeden ayrılırken nasıl hatırlandığı, sahada elde ettiği başarılar kadar önemlidir. Oyuncularımla ve teknik ekibimle birlikte yaşattığımız o unutulmaz duygular sayesinde Türk halkının beni sevgi ve saygıyla hatırlayacağını umuyorum. Teşekkürler Türkiye. Kalbimde her zaman çok özel bir yerin olacak." şeklinde görüş belirtti.

Montella'nın yeni takımı belli oluyor! Avrupa devi istiyor

A Milli Takım'daki görevine son verilmesinin ardından herhangi bir kulüple anlaşma sağlamayan Vincenzo Montella ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Montella'nın yeni takımı belli oluyor! Avrupa devi istiyor

NAPOLI'NİN LİSTESİNDE

Serie A ekibi Napoli'nin alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör arayışlarına başladığı ve gündeme gelen isimlerden birinin de Vincenzo Montella olduğu öne sürüldü.

Montella'nın yeni takımı belli oluyor! Avrupa devi istiyor

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Massimiliano Allegri'nin tercihleri karşısında şaşkınlık yaşadı.

Montella'nın yeni takımı belli oluyor! Avrupa devi istiyor

Calciomercato'nun haberine göre, Massimiliano Allegri'nin görevden alınması ihtimaline karşı Vincenzo Montella'nın isminin öne çıktığı belirtildi.

Montella'nın yeni takımı belli oluyor! Avrupa devi istiyor

Haberde Napoli'nin teknik direktör adayları arasında Igor Tudor ve Thiago Motta'nın da bulunduğu kaydedildi.

Montella'nın yeni takımı belli oluyor! Avrupa devi istiyor

Montella'nın Napoli'nin başına geçme ihtimalinin, Allegri'nin önümüzdeki kritik karşılaşmalarda alacağı sonuçlara bağlı olarak gündemdeki yerini koruyabileceği vurgulandı.

Montella'nın yeni takımı belli oluyor! Avrupa devi istiyor

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