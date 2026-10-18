Montella'nın yeni takımı belli oluyor! Avrupa devi istiyor
Son dakika spor haberleri: Geçtiğimiz günlerde A Milli Takım'daki görevine son verilen Vincenzo Montella ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Çizme basını, İtalyan çalıştırıcıyı gündemine alan dev kulübü duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2026 18:16
MONTELLA'DAN VEDA PAYLAŞIMI
A Milli Futbol Takımı'nda yolların ayrıldığı teknik direktör Vincenzo Montella, veda mesajı yayımladı.
Montella, sosyal medyadan paylaştığı veda mesajında, şu ifadeleri kullandı:
"Her güzel hikayenin bir sonu vardır ancak bazı yolculuklar, futbolun çok ötesinde izler bırakır. Türkiye A Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapmak benim için büyük bir onurdu. Üç yıl önce bu güzel ülkenin milli takımını yönetmek üzere göreve getirildim. Bu nedenle, yolculuğumuzun başlangıcında bana inanan, güvenlerini ve takdirlerini esirgemeyen dönemin Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi'ye ve ekibine yürekten teşekkür etmek istiyorum. Özverili mücadeleleri, emekleri ve bağlılıkları için oyuncularımıza gönülden teşekkür ediyorum. Teknik direktörlük görevimin sona ermesinin ardından kendilerinden aldığım sayısız sevgi dolu mesaj, aramızdaki bu güçlü bağın bir kez daha kanıtı oldu. Bitmek bilmeyen emekleri için teknik ekibime ve tüm çalışma arkadaşlarıma, bana duydukları güven için Başkanımız Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na ve Türkiye Futbol Federasyonuna, her şeyden önemlisi, eşsiz tutkuları ve dünyanın dört bir yanında bizlere verdikleri destek için taraftarlarımıza yürekten teşekkür ediyorum."
Görevde kaldığı sürede birçok şey yaşandığını aktaran İtalyan teknik adam, "Birlikte unutulmaz anlar yaşadık, tarihi başarılara imza attık, zorlukların üstesinden geldik ve bu ülkenin tarihinde özel bir hikaye yazdık. Tüm bu anıları ve Türk halkının bana hissettirdiği sıcaklığı her zaman kalbimde taşıyacağım. Futbol yalnızca sonuçlardan ve kupalardan ibaret değildir. Bana göre, bir teknik adamın bir ülkeden ayrılırken nasıl hatırlandığı, sahada elde ettiği başarılar kadar önemlidir. Oyuncularımla ve teknik ekibimle birlikte yaşattığımız o unutulmaz duygular sayesinde Türk halkının beni sevgi ve saygıyla hatırlayacağını umuyorum. Teşekkürler Türkiye. Kalbimde her zaman çok özel bir yerin olacak." şeklinde görüş belirtti.
A Milli Takım'daki görevine son verilmesinin ardından herhangi bir kulüple anlaşma sağlamayan Vincenzo Montella ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
NAPOLI'NİN LİSTESİNDE
Serie A ekibi Napoli'nin alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör arayışlarına başladığı ve gündeme gelen isimlerden birinin de Vincenzo Montella olduğu öne sürüldü.
Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Massimiliano Allegri'nin tercihleri karşısında şaşkınlık yaşadı.
Calciomercato'nun haberine göre, Massimiliano Allegri'nin görevden alınması ihtimaline karşı Vincenzo Montella'nın isminin öne çıktığı belirtildi.
Haberde Napoli'nin teknik direktör adayları arasında Igor Tudor ve Thiago Motta'nın da bulunduğu kaydedildi.
Montella'nın Napoli'nin başına geçme ihtimalinin, Allegri'nin önümüzdeki kritik karşılaşmalarda alacağı sonuçlara bağlı olarak gündemdeki yerini koruyabileceği vurgulandı.
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