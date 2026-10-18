Arda Turan'dan A Milli Takım açıklaması! "Kulübüme karşı sorumluluğum var"

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, adının A Milli Takım teknik direktörlüğü için geçmesi üzerine kendisine yöneltilen yeni soruları yanıtladı. Genç çalıştırıcı, hem ülkesini temsil etmenin hissettirdiği duyguların hem de görev yaptığı kulübe karşı taşıdığı sorumlulukların kendisi adına büyük bir anlam ifade ettiğini vurguladı.

Yaşanan süreç ve iddialar hakkında değerlendirmelerde bulunan Turan, bazı durumların sözlerden ve kararlardan daha derin anlamlar taşıyabildiğini belirtti. Türk futboluna ve milli takıma duyduğu saygıyı dile getiren başarılı teknik adam, mevcut kulübüne olan bağlılığının ise eksilmeden sürdüğünü ifade etti. Shakhtar Donetsk'teki görevine odaklandığını vurgulayan genç çalıştırıcı, kulüp yönetiminin kendisine duyduğu güven devam ettiği sürece burada hizmet vermeye ve takımını başarıya taşımaya kararlı olduğunu aktardı.

Öte yandan Arda Turan, geçtiğimiz günlerde yaptığı benzer bir değerlendirmede de milli takımın her kademesinde görev almanın her Türk futbol adamı için gurur kaynağı olduğunu belirtmişti. Adının milli takımla anılmasını ve bu yöndeki beklentileri kıymetli bulduğunu aktaran Turan, teknik adamlık kariyerinin henüz başında olduğunu ve bir süre daha saha kenarında aktif kalarak tecrübesini artırmayı hedeflediğini dile getirmişti. Türk teknik adamların Avrupa'da görev yapmasının ülke futbolu adına önemine de dikkat çeken genç çalıştırıcı, Fatih Terim'in geçmişteki İtalya kariyerini örnek göstererek yurt dışındaki temsil görevini sürdürmek istediğinin altını çizmişti.