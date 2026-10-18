Avcı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda, Avcı, A Milli Futbol Takımı'nı çalıştırması için adının geçmesinin kendisini mutlu ettiğini belirterek, "Şu an itibarıyla böyle bir durum net bir şekilde yok." şeklinde konuşmuştu.