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Anasayfa A Milli Futbol Takımı A Milli Takım'da sürpriz teknik direktör gelişmesi! TFF'nin planı belli oldu

A Milli Takım'da sürpriz teknik direktör gelişmesi! TFF'nin planı belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella dönemi noktalanırken, teknik direktörlük koltuğuna kimin oturacağı büyük merak konusu. Yeni teknik adam arayışlarını hız kesmeden sürdüren TFF'nin gündemine iki sürpriz adayın geldiği öğrenildi. İşte TFF'nin planı...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2026 11:01
A Milli Takım'da sürpriz teknik direktör gelişmesi! TFF'nin planı belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nda 3 yılın ardından teknik direktör Vincenzo Montella ile yollar ayrılmıştı.

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A Milli Takım'da sürpriz teknik direktör gelişmesi! TFF'nin planı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri, gelinen noktada teknik direktör arayışlarına devam ediyor.

A Milli Takım'da sürpriz teknik direktör gelişmesi! TFF'nin planı belli oldu

İlk etapta Shakhtar Donetsk'in başarılı çalıştırıcısı Arda Turan'a teklif yapıldı. Ancak genç teknik adam, şu an için Shakhtar'ı bırakamayacağını TFF yönetimine iletti.

A Milli Takım'da sürpriz teknik direktör gelişmesi! TFF'nin planı belli oldu

Turan'ın verdiği kararın ardından, bu kez Abdullah Avcı'nın isminin ön plana çıktığı öğrenildi.

A Milli Takım'da sürpriz teknik direktör gelişmesi! TFF'nin planı belli oldu

63 yaşındaki deneyimli teknik adam, 2011-2013 yılları arasında Ay-yıldızlıların başında görev yapmıştı.

A Milli Takım'da sürpriz teknik direktör gelişmesi! TFF'nin planı belli oldu

Avcı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda, Avcı, A Milli Futbol Takımı'nı çalıştırması için adının geçmesinin kendisini mutlu ettiğini belirterek, "Şu an itibarıyla böyle bir durum net bir şekilde yok." şeklinde konuşmuştu.

A Milli Takım'da sürpriz teknik direktör gelişmesi! TFF'nin planı belli oldu

Son olarak Trabzonspor'da görev yapan deneyimli teknik direktör, Ağustos 2024'ten bu yana herhangi bir kulübü çalıştırmadı.

A Milli Takım'da sürpriz teknik direktör gelişmesi! TFF'nin planı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin bu isimler dışında bir C planı olduğu da öğrenildi.

A Milli Takım'da sürpriz teknik direktör gelişmesi! TFF'nin planı belli oldu

Bu plan doğrultusunda Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba'nın UEFA Uluslar A Ligi'nde 12 Kasım'daki Belçika ve 15 Kasım'daki Fransa maçları için Ay-Yıldızlı takımın başına getirilebileceği belirtildi.

A Milli Takım'da sürpriz teknik direktör gelişmesi! TFF'nin planı belli oldu

Samet Aybaba, 2023-2024 yıllarında Beşiktaş'ta Spor Koordinatörü görevinde de bulunmuştu.

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