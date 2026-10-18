A Milli Takım'da sürpriz teknik direktör gelişmesi! TFF'nin planı belli oldu
A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella dönemi noktalanırken, teknik direktörlük koltuğuna kimin oturacağı büyük merak konusu. Yeni teknik adam arayışlarını hız kesmeden sürdüren TFF'nin gündemine iki sürpriz adayın geldiği öğrenildi. İşte TFF'nin planı...
A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2026 11:01
Turan'ın verdiği kararın ardından, bu kez Abdullah Avcı'nın isminin ön plana çıktığı öğrenildi.
63 yaşındaki deneyimli teknik adam, 2011-2013 yılları arasında Ay-yıldızlıların başında görev yapmıştı.
Avcı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda, Avcı, A Milli Futbol Takımı'nı çalıştırması için adının geçmesinin kendisini mutlu ettiğini belirterek, "Şu an itibarıyla böyle bir durum net bir şekilde yok." şeklinde konuşmuştu.
Son olarak Trabzonspor'da görev yapan deneyimli teknik direktör, Ağustos 2024'ten bu yana herhangi bir kulübü çalıştırmadı.
Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin bu isimler dışında bir C planı olduğu da öğrenildi.
Bu plan doğrultusunda Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba'nın UEFA Uluslar A Ligi'nde 12 Kasım'daki Belçika ve 15 Kasım'daki Fransa maçları için Ay-Yıldızlı takımın başına getirilebileceği belirtildi.
Samet Aybaba, 2023-2024 yıllarında Beşiktaş'ta Spor Koordinatörü görevinde de bulunmuştu.
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