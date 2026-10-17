A Milli Takım'a sürpriz teknik direktör! Son 2 maça o çıkacak
A Milli Takımımız'da kısa süre önce Vincenzo Montella ile yollar ayrılmıştı. Uluslar Ligi'nde kasım ayında son iki maçını oynayacak Türkiye'de yeni hocanın kim olacağı merak konusu haline gelirken oldukça sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2026 11:03
Olağan seçimli genel kurulun haziran ayında yapılacak olması nedeniyle, yeni yönetimi için bağlayıcı bir teknik adam getirmek istemeyen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu, geçici bir formül arayışına başlamıştı.
Öncelikli olarak UEFA Uluslar A Ligi'nde, 12 Kasım'daki Belçika ve 15 Kasım'da deplasmandaki Fransa maçlarını düşünen TFF Yönetimi, bu konuda bünyeden bir formül buldu. Şu anda puansız bulunan ay-yıldızlıların, en azından play-off'a kalabilmesi ve en kötü dördüncüler arasında bulunmaması düşüncesi, yeni bir hedef ortaya çıkardı.
Milliyet'in haberine göre; Bu düşünce içerisindeki TFF Yönetimi'nin, Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba'yı A Milli Takımı'nın başına getirmeyi planladıkları aktarıldı.
Aybaba'nın bu iki maçlık süreçte alacağı sonuçların geleceğini de etkileyebileceği bilgisi var.
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