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Anasayfa A Milli Futbol Takımı A Milli Takım'a sürpriz teknik direktör! Son 2 maça o çıkacak

A Milli Takım'a sürpriz teknik direktör! Son 2 maça o çıkacak

A Milli Takımımız'da kısa süre önce Vincenzo Montella ile yollar ayrılmıştı. Uluslar Ligi'nde kasım ayında son iki maçını oynayacak Türkiye'de yeni hocanın kim olacağı merak konusu haline gelirken oldukça sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2026 11:03
A Milli Takım'a sürpriz teknik direktör! Son 2 maça o çıkacak

A Milli Takımımız son olarak UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda İtalya'ya 3-1'lik skorla mağlup olmuştu.

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A Milli Takım'a sürpriz teknik direktör! Son 2 maça o çıkacak

Bu maçın ardından flaş bir gelişme yaşandı ve alınan karar doğrultusunda teknik direktör Vincenzo Montella'ya veda edildi.

A Milli Takım'a sürpriz teknik direktör! Son 2 maça o çıkacak

Montella ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktörün kim olacağı ise çok büyük merak konusu haline geldi.

A Milli Takım'a sürpriz teknik direktör! Son 2 maça o çıkacak

Olağan seçimli genel kurulun haziran ayında yapılacak olması nedeniyle, yeni yönetimi için bağlayıcı bir teknik adam getirmek istemeyen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu, geçici bir formül arayışına başlamıştı.

A Milli Takım'a sürpriz teknik direktör! Son 2 maça o çıkacak

Öncelikli olarak UEFA Uluslar A Ligi'nde, 12 Kasım'daki Belçika ve 15 Kasım'da deplasmandaki Fransa maçlarını düşünen TFF Yönetimi, bu konuda bünyeden bir formül buldu. Şu anda puansız bulunan ay-yıldızlıların, en azından play-off'a kalabilmesi ve en kötü dördüncüler arasında bulunmaması düşüncesi, yeni bir hedef ortaya çıkardı.

A Milli Takım'a sürpriz teknik direktör! Son 2 maça o çıkacak

Milliyet'in haberine göre; Bu düşünce içerisindeki TFF Yönetimi'nin, Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba'yı A Milli Takımı'nın başına getirmeyi planladıkları aktarıldı.

A Milli Takım'a sürpriz teknik direktör! Son 2 maça o çıkacak

Aybaba'nın bu iki maçlık süreçte alacağı sonuçların geleceğini de etkileyebileceği bilgisi var.

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