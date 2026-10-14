Milli Takım için Şenol Güneş iddiası!
A Milli Takım'da Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları sürüyor. TFF'nin Arda Turan'a sunulan resmi tekliften olumsuz yanıt gelmesinin ardından Şenol Güneş'i değerlendirmeye aldığı öne sürüldü. İşte detaylar...
A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2026 10:04
TFF'nin teknik direktörlük görevi için yabancı isimler üzerine yoğunlaşacağı öne sürüldü.
Öte yandan bir diğer iddia ise Belçika ve Fransa maçlarına yerli bir teknik direktör ile çıkılabileceği yönünde oldu.
Sabah'ta yer alan habere göre TFF, bu görev için Şenol Güneş'i değerlendirmeye aldı.
2 AYRI DÖNEMDE ÇALIŞTI
74 yaşındaki teknik adam, 2 ayrı dönemde A Milli Futbol Takımı'nın başında görev yaptı.
PERFORMANSI
2000-2004 yılları arasında çalışan Güneş, 50 maçta 1.64 maç başına puan ortalaması yakaladı ve Dünya üçüncülüğü yaşadı.
2019-2021 yılları arasında da 32 maçta Türkiye'nin başında yer alan tecrübeli hoca, Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterdi.
Şenol Güneş, son olarak Trabzonspor'u çalıştırmış ve Mart 2025'te görevinden ayrılmıştı.
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