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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa A Milli Futbol Takımı Milli Takım için Şenol Güneş iddiası!

Milli Takım için Şenol Güneş iddiası!

A Milli Takım'da Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları sürüyor. TFF'nin Arda Turan'a sunulan resmi tekliften olumsuz yanıt gelmesinin ardından Şenol Güneş'i değerlendirmeye aldığı öne sürüldü. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2026 10:04
Milli Takım için Şenol Güneş iddiası!

A Milli Takım'da İtalyan Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğuna kimin oturacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

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Milli Takım için Şenol Güneş iddiası!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu görev için son olarak Arda Turan ile görüşerek resmi teklifini iletmişti.

Milli Takım için Şenol Güneş iddiası!

Arda Turan'ın kontratının sonuna kadar Shakhtar Donetsk'e sadık kalacağını açıklamasının ardından gözler diğer adaylara çevrildi.

Milli Takım için Şenol Güneş iddiası!

TFF'nin teknik direktörlük görevi için yabancı isimler üzerine yoğunlaşacağı öne sürüldü.

Milli Takım için Şenol Güneş iddiası!

Öte yandan bir diğer iddia ise Belçika ve Fransa maçlarına yerli bir teknik direktör ile çıkılabileceği yönünde oldu.

Milli Takım için Şenol Güneş iddiası!

Sabah'ta yer alan habere göre TFF, bu görev için Şenol Güneş'i değerlendirmeye aldı.

Milli Takım için Şenol Güneş iddiası!

2 AYRI DÖNEMDE ÇALIŞTI

74 yaşındaki teknik adam, 2 ayrı dönemde A Milli Futbol Takımı'nın başında görev yaptı.

Milli Takım için Şenol Güneş iddiası!

PERFORMANSI

2000-2004 yılları arasında çalışan Güneş, 50 maçta 1.64 maç başına puan ortalaması yakaladı ve Dünya üçüncülüğü yaşadı.

Milli Takım için Şenol Güneş iddiası!

2019-2021 yılları arasında da 32 maçta Türkiye'nin başında yer alan tecrübeli hoca, Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterdi.

Milli Takım için Şenol Güneş iddiası!

Şenol Güneş, son olarak Trabzonspor'u çalıştırmış ve Mart 2025'te görevinden ayrılmıştı.

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