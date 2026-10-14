Calzona sürprizi

TFF, A Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü için çalışmalarını sürdürüyor. HT Spor'a konuşan İtalyan teknik direktör Francesco Calzona, "Menajerim, yaklaşan görev için hazırlıklı olmamda beni uyardı. Slovakya'dan sonra Türkiye'yi yönetmek bir ayrıcalık olur. Türkiye'den temaslarımız var. Bizim için çok iyi bir deneyim olur" dedi.

57 Yaşındaki Calzona, 2024 Haziran'dan beri boşta. 2008'den 2015'e kadar Sarri'nin yardımcı antrenörüydü. 2015'ten 2018'e kadar Di Francesco'nun yardımcı antrenörüydü. 2020'den 2021'e kadar Spalletti'nin yardımcı antrenörüydü. 2022'de Slovakya, Şubat 2024-Haziran 2024 arasında da Napoli'de teknik direktörlük görevinde bulundu.