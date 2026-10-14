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Anasayfa A Milli Futbol Takımı Avcı’dan milli takım açıklaması

Avcı’dan milli takım açıklaması

Teknik direktör Abdullah Avcı, A Milli Takımı'nı çalıştırması için adının geçmesinin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2026 06:50
Avcı’dan milli takım açıklaması
Teknik direktör Abdullah Avcı, A Milli Takımı'nı çalıştırması için adının geçmesinin kendisini mutlu ettiğini söyledi. Avcı, "Şu an net bir durum yok. Türk futboluna, ülkeye ve bayrağa hizmet etmek, her teknik adamın istediği, arzuladığı, başaracağına inandığı bir ortamdır. Yurt içi ve yurt dışında 10-12 kulüpten teklif aldım. Ya yarışmak ya da bir projeyi gerçekleştirmek gerekiyor" dedi.
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