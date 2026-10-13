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Anasayfa A Milli Futbol Takımı Spor yazarlarından milli takım ve Arda Turan yorumları: Bir gün mutlaka...

Spor yazarlarından milli takım ve Arda Turan yorumları: Bir gün mutlaka...

Sabah gazetesi spor yazarları; Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk, Ömer Üründül ve İskender Günen, Arda Turan'ın A Milli Futbol Takımı teknik direktörülüğüne getirilme olasılığını değerlendirdi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2026 13:30 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2026 13:37
Spor yazarlarından milli takım ve Arda Turan yorumları: Bir gün mutlaka...

MURAT ÖZBOSTAN: Sizce A Milli Takım'ın başına yerli bir teknik adam mı geçmeli, yoksa yabancı mı? Shakhtar Donetsk'te görev yapan Arda Turan doğru bir tercih olur mu?

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Spor yazarlarından milli takım ve Arda Turan yorumları: Bir gün mutlaka...

LEVENT TÜZEMEN: "Genç yaşta Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Arda Turan'ın geleceğini düşünmüyorum. Hoca yerli olmalıdır.

Spor yazarlarından milli takım ve Arda Turan yorumları: Bir gün mutlaka...

BÜLENT TİMURLENK: Arda da bir gün mutlaka bu Milli Takım'ı çalıştıracak. Ancak Shakhtar Donetsk'i şampiyon yapıp bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayan, Avrupa sahnesine çok uzun yıllar sonra çıkardığımız, geleceği parlak, hayalleri büyük Arda Turan'ı bu TFF, ikna edemez.

Spor yazarlarından milli takım ve Arda Turan yorumları: Bir gün mutlaka...

ÖMER ÜRÜNDÜL: Arda Turan çok sevdiğim, hem futbolculuğunda hem de kısa dönemdeki teknik direktörlük kariyerinde başarılı bulduğum bir kardeşim. İki konu soru işareti... İlki önümüzdeki sene sonu federasyon seçimleri. İkincisi de Arda'nın daha çok zeki ve kendisini hazırlayan teknik adam olarak biraz deneyime ihtiyacı var. Arda Turan nasıl olsa bir gün Milli Takım'ın başına gelecek ama şu an için erken diye düşünüyorum.

Spor yazarlarından milli takım ve Arda Turan yorumları: Bir gün mutlaka...

İSKENDER GÜNEN: Milli Takım için heyecan verici ve potansiyelli bir tercih olabilir; ancak Milli Takım seviyesindeki baskıyı yönetme konusunda camianın ona sabır gösterip göstermeyeceği kritik bir faktördür. Bir de Shakhtar Donetsk'teki durumu ne olacak? İki takımı birden götürmek akılcı bir çözüm değildir.

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