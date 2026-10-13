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Anasayfa A Milli Futbol Takımı Arda Turan'dan A Milli Takım açıklaması! 'Türk vatandaşı olarak...'

Arda Turan'dan A Milli Takım açıklaması! "Türk vatandaşı olarak..."

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, A Milli Futbol Takımı'nın başına geçeceği iddialarına yanıt verdi. Turan, "Genç bir teknik direktör olarak daha çok sahada kalıp, genç yaşında daha çok kendimi geliştirip ülkemin bayrağının olmadığı yerlerde daha iyi devam ettirebilirim." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2026 18:05
Arda Turan'dan A Milli Takım açıklaması! "Türk vatandaşı olarak..."

Ukrayna Ligi ekiplerinden Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, A Milli Futbol Takımı'nın başına geçeceği iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

39 yaşındaki isim, "Uzun zaman sonra ismimin üstünde insanların birleştiğini görmek heyecan verici. Bu teveccüh için sonsuz teşekkür ediyorum. Ama belki de ben genç bir teknik direktör olarak daha çok sahada kalıp, genç yaşında daha çok kendimi geliştirip ülkemin bayrağının olmadığı yerlerde daha iyi devam ettirebilirim." ifadelerini kullandı.

Arda Turan ayrıca "Bütün bu konularla ilgili en çok üzüldüğüm şeylerden biri ikna edilmek isteniyormuşum gibi. Türk vatandaşı olarak böyle bir ikna durumu yok ve bu beni gerçekten rahatsız ediyor. Daha önce yapılan tekliflerle alakalı da böyle bir şey hissetmedim hiçbir zaman. Bunlar insanın hayal edebileceği tekliflerdir ama bazen hayaller insanın kendisinden daha iyi bilir zamanlamayı. O yüzden kontratım süresince Shakhtar'ın hayallerine ve en çok da söz verdiğim oyuncularıma sonsuz bir sadakatle bağlıyım. Konu umarım net bir şekilde anlaşılmıştır." dedi.

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