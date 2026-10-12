A Milli Takım'da yolların ayrıldığı teknik direktör Vincenzo Montella veda etti.
A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2026 06:50
A Milli Takım'da yolların ayrıldığı teknik direktör Vincenzo Montella veda etti. İtalyan teknik direktör, "Her güzel hikâyenin bir sonu vardır ancak bazı yolculuklar, futbolun çok ötesinde izler bırakır. Türkiye A Millî Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapmak benim için büyük bir onurdu. Birlikte tarihî başarılara imza attık. Türk halkına teşekkür ederim" dedi.