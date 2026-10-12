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Anasayfa A Milli Futbol Takımı Arda Turan'dan ilk açıklama geldi! A Milli Takım'ı çalıştıracak mı?

Arda Turan'dan ilk açıklama geldi! A Milli Takım'ı çalıştıracak mı?

A Milli Takımımız'da teknik direktör Vincenzo Montella ile yollar resmen ayrıldı. Montella'nın ayrılığının ardından teknik direktör konusunda Arda Turan iddiaları güçlendi. Konuyla ilgili olarak tecrübeli çalıştırıcıdan ilk açıklama geldi. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2026 10:49 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2026 10:51
Arda Turan'dan ilk açıklama geldi! A Milli Takım'ı çalıştıracak mı?

Uluslar Ligi A Ligi'nde alınan 4 mağlubiyetin ardından Vincenzo Montella ile yollarını ayıran A Milli Takım'da yeni teknik direktörün kim olacağı merakla bekleniyor.

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Arda Turan'dan ilk açıklama geldi! A Milli Takım'ı çalıştıracak mı?

İbrahim Hacıosmanoğlu yönetiminin, teknik direktörlük görevi için düşündüğü ilk isimse Arda Turan.

Arda Turan'dan ilk açıklama geldi! A Milli Takım'ı çalıştıracak mı?

Shakhtar'ın başında gösterdiği başarılı performansla 25-26 sezonunda Ukrayna Ligi şampiyonu olan ve Şampiyonlar Ligi'ne gitme hakkı kazanan 39 yaşındaki çalıştırıcının, özel uçakla İstanbul'a geldiği ortaya çıktı.

Arda Turan'dan ilk açıklama geldi! A Milli Takım'ı çalıştıracak mı?

Sabah'ta yer alan habere göre TFF yönetimi, Arda Turan'a sözlü bir teklif iletti.

Arda Turan'dan ilk açıklama geldi! A Milli Takım'ı çalıştıracak mı?

Yapılan teklife yanıt veren Turan'ın, "Kulübüm ayrılmamı istemez, ben de savaş varken yarı yolda bırakmam" ifade edildi.

Arda Turan'dan ilk açıklama geldi! A Milli Takım'ı çalıştıracak mı?

TFF'den "Hem kulüp hem de milli takımı çalıştırabilirsin" önerisi de Arda Turan'a iletildi.

Arda Turan'dan ilk açıklama geldi! A Milli Takım'ı çalıştıracak mı?

39 yaşındaki hocanın bunu değerlendirerek Ukrayna kulübü ile görüşeceği belirtildi.

Arda Turan'dan ilk açıklama geldi! A Milli Takım'ı çalıştıracak mı?

Farklı yerli isimler gündemde yer alsa da Arda Turan'ın teklifi kabul etmemesi halinde yabancı teknik adamlar masaya gelecek.

Arda Turan'dan ilk açıklama geldi! A Milli Takım'ı çalıştıracak mı?

Arda Turan'ın, kulübü ile kontratı 30 Haziran 2027'de sona erecek.

Arda Turan'dan ilk açıklama geldi! A Milli Takım'ı çalıştıracak mı?

Bu sezon Arda Turan yönetiminde 10 maça çıkan Shakhtar Donetsk, 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

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