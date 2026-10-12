Arda Turan'dan ilk açıklama geldi! A Milli Takım'ı çalıştıracak mı?
A Milli Takımımız'da teknik direktör Vincenzo Montella ile yollar resmen ayrıldı. Montella'nın ayrılığının ardından teknik direktör konusunda Arda Turan iddiaları güçlendi. Konuyla ilgili olarak tecrübeli çalıştırıcıdan ilk açıklama geldi. İşte detaylar...
A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2026 10:49 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2026 10:51
Sabah'ta yer alan habere göre TFF yönetimi, Arda Turan'a sözlü bir teklif iletti.
Yapılan teklife yanıt veren Turan'ın, "Kulübüm ayrılmamı istemez, ben de savaş varken yarı yolda bırakmam" ifade edildi.
TFF'den "Hem kulüp hem de milli takımı çalıştırabilirsin" önerisi de Arda Turan'a iletildi.
39 yaşındaki hocanın bunu değerlendirerek Ukrayna kulübü ile görüşeceği belirtildi.
Farklı yerli isimler gündemde yer alsa da Arda Turan'ın teklifi kabul etmemesi halinde yabancı teknik adamlar masaya gelecek.
Arda Turan'ın, kulübü ile kontratı 30 Haziran 2027'de sona erecek.
Bu sezon Arda Turan yönetiminde 10 maça çıkan Shakhtar Donetsk, 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.
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