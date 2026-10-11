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Anasayfa A Milli Futbol Takımı Vincenzo Montella'dan milli takıma duygusal veda! İşte o paylaşım

Vincenzo Montella'dan milli takıma duygusal veda! İşte o paylaşım

Son dakika spor haberi: Geçtiğimiz günlerde A Milli Takım'daki görevine son verilen Teknik Direktörü Vincenzo Montella, yaptığı paylaşımla ay-yıldızlılara veda etti.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2026 15:33
Vincenzo Montella'dan milli takıma duygusal veda! İşte o paylaşım

UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nda alınan kötü sonuçlar sonrası teknik direktör Vincenzo Montella'nın görevine son verilmişti.

İtalyan teknik adam, yaptığı paylaşımla milli takıma veda etti. İşte o açıklama:

"Her güzel hikâyenin bir sonu vardır ancak bazı yolculuklar, futbolun çok ötesinde izler bırakır.

Türkiye A Millî Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapmak benim için büyük bir onurdu.

Üç yıl önce bu güzel ülkenin millî takımını yönetmek üzere göreve getirildim. Bu nedenle, yolculuğumuzun başlangıcında bana inanan, güvenlerini ve takdirlerini esirgemeyen dönemin Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi'ye ve ekibine yürekten teşekkür etmek istiyorum.

Özverili mücadeleleri, emekleri ve bağlılıkları için oyuncularımıza gönülden teşekkür ediyorum. Teknik direktörlük görevimin sona ermesinin ardından kendilerinden aldığım sayısız sevgi dolu mesaj, aramızdaki bu güçlü bağın bir kez daha kanıtı oldu. Bitmek bilmeyen emekleri için teknik ekibime ve tüm çalışma arkadaşlarıma; bana duydukları güven için Başkanımız Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na ve Türkiye Futbol Federasyonu'na; her şeyden önemlisi, eşsiz tutkuları ve dünyanın dört bir yanında bizlere verdikleri destek için taraftarlarımıza yürekten teşekkür ediyorum.

Birlikte unutulmaz anlar yaşadık, tarihi başarılara imza attık, zorlukların üstesinden geldik ve bu ülkenin tarihinde özel bir hikâye yazdık. Tüm bu anıları ve Türk halkının bana hissettirdiği sıcaklığı her zaman kalbimde taşıyacağım.

Futbol yalnızca sonuçlardan ve kupalardan ibaret değildir. Bana göre, bir teknik adamın bir ülkeden ayrılırken nasıl hatırlandığı, sahada elde ettiği başarılar kadar önemlidir. Oyuncularımla ve teknik ekibimle birlikte yaşattığımız o unutulmaz duygular sayesinde Türk halkının beni sevgi ve saygıyla hatırlayacağını umuyorum.

Teşekkürler Türkiye. Kalbimde her zaman çok özel bir yerin olacak."

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