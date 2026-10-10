'Türk olmalı'

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, A Milli Takım’ı Türk teknik adamın çalıştırması gerektiğini söyledi.
A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2026 06:50
Esenler Erokspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, A Milli Takım'ı Türk teknik adamın çalıştırması gerektiğini söyledi. Hikmet Karaman, "Türk Milli Takımı'nı bu ülkenin evladı çalıştırmalı. Yabancılara karşı değilim. Ama devre arasında soyunma odasına girdiğin zaman milli takım bayrağının taşıdığı ruha hitap etmek lazım" dedi.