Montella gitti seçim yok

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, dün olağanüstü bir gündemle toplandı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yönetiminde toplanan yönetim kurulundan flaş kararlar çıktı. Salı günü yapılması beklenen toplantı, Başkan Hacıosmanoğlu'nun UEFA'daki programları nedeniyle dün gerçekleştirildi. İbrahim Hacıosmanoğlu, cuma namazı sonrasında saat 14.00'te önce yardımcılarıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Ardından saat 17.00'de yönetim kuruluyla bir araya geldi. Yönetim kurulu toplantısı devam ederken, Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ile Bilal Arslan, Mustafa Bozbağ, Zafer Bahadır Saraç ve Murat Şahin 'olağanüstü genel kurul' talepleri kabul edilmeyince istifa ettiklerini açıkladı. Yaklaşık 4 buçuk saat süren toplantı sonrasında TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, göreve devam, Vincenzo Montella'yla ayrılık kararı duyuruldu.

YÖNETİM KURULU'NA 3 ÜYE ATANDI

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasında, istifa eden 3 üyenin yerlerine atama da yapıldığı belirtildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun duyurusu şöyle: "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün (dün) gerçekleştirdiği toplantıda, olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam etme kararı almıştır. Daha önce istifa eden iki asil yönetim kurulu üyesinin yerine, yedek yönetim kurulu üyeleri Sayın İbrahim Özbay ve Sayın Metin Akyüz'ün atanmasına karar verilmiştir. A Milli Takım Teknik Direktörümüz Sayın Vincenzo Montella ile devam etmeme kararı alınmıştır. Geçtiğimiz günlerde istifasını TFF Yönetim Kurulu'na sunan Genel Sekreter Sayın Abdullah Ayaz yerine TFF Tescil İşleri Direktörü olarak halen görev yapan Sayın Ahmet Erzurumlu atanmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

DÜNYA KUPASI'YLA BÜYÜK ÇÖKÜŞ!

Vincenzo Montella, 21 Eylül 2023'te Alman teknik direktör Stefan Kuntz'un yerine A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğüne getirildi. EURO 2024'e doğrudan katılan, 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na gitmeyi başaran, Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselen ay yıldızlıların düşüşü, çıkışından hızlı oldu. Dünya Kupası'nda turnuvadaki ilk iki maçında Avustralya'ya 2-0, Paraguay'a da 1-0 kaybederek Haiti'den sonra elenen ikinci takım olan milliler, prestij maçında ABD'yi 3-2 yendi. Uluslar A Ligi'nde de istediğini bulamayan A Milli Takım, iyi bir futbol sergilese de ilk maçında Kocaeli'de Fransa'ya 1-0 mağlup oldu, ardından İtalya'ya Bursa'da 4-1 yenildi. Belçika'ya deplasmanda 3-0, İtalya'ya da 3-1 yenilen ay yıldızlılar, Uluslar A Ligi'nde 4'te 0 çekti. Bu mağlubiyetler serisi de Montella için bardağı taşıran son damla oldu. A Ligi'nde kalma umutlarını iyice azaltan A Milli Takım, bu sonuçların ardından FIFA dünya sıralamasında da 31'inciliğe geriledi.

DEVRE ARASINA KADAR ANTHONY TAYLOR

"Hakemler Soruşturması"nda tutuklandıktan sonra istifa eden eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun yerine atama yapılmadı. MHK'den daha önce yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'de hakem atamalarını Anthony Taylor'ın yapacağı duyurulmuştu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Elit Hakem Direktörü Taylor da Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın maçlarını yönetecek hakemleri belirlemişti. TFF'nin toplantısında MHK için herhangi bir karar çıkmadı. İngiliz hakemin, devre arasına kadar hakem atamalarını yapacağı öğrenildi.

YÖNETİMDEN 5 İSTİFA

TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, kendisiyle birlikte yönetim ku rulu üyeleri Mustafa Temel Bozbağ, Zafer Bahadır Saraç, Bilal Arslan ve Murat Şahin'in istifa ettiğini açıkladı. Yönetim kurulu toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Otyakmaz, toplantıda bazı yönetim kurulu üyelerinin olağanüstü genel kurul istediğinin altını çizdi.

TFF GÖREVİNE DEVAM EDİYOR

TFF Yönetim Kurulu toplantısı için yeterli üye sayısı bulunduğu için mevcut TFF yönetimi görevine devam edebiliyor.