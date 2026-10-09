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Anasayfa A Milli Futbol Takımı TFF'den Montella için resmi açıklama!

TFF'den Montella için resmi açıklama!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yola devam etmeme kararı alındığını açıkladı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2026 18:35 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2026 19:03
TFF'den Montella için resmi açıklama!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), gerçekleştirdiği kritik toplantının ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yolların ayrıldığını açıkladı. Federasyonun resmi kanalları üzerinden yapılan açıklamada, "A Milli Takım Teknik Direktörümüz Sayın Vincenzo Montella ile devam etmeme kararı alınmıştır." ifadeleri yer aldı.

İŞTE RESMİ AÇIKLAMA

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda, olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam etme kararı almıştır.

Daha önce istifa eden iki asil yönetim kurulu üyesinin yerine, yedek yönetim kurulu üyeleri Sayın İbrahim Özbay ve Sayın Metin Akyüz'ün atanmasına karar verilmiştir.

A Milli Takım Teknik Direktörümüz Sayın Vincenzo Montella ile devam etmeme kararı alınmıştır.

Geçtiğimiz günlerde istifasını TFF Yönetim Kurulu'na sunan Genel Sekreter Sayın Abdullah Ayaz yerine TFF Tescil İşleri Direktörü olarak halen görev yapan Sayın Ahmet Erzurumlu atanmıştır.

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunulur."

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