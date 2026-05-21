Arda ve Kenan olağanüstü!

Ceferin, 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılacak olan A Milli Takım hakkında konuştu.
A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2026 06:50
24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılacak olan A Milli Takım'ın bu kadar beklememesi gerektiğini belirten Ceferin, "Türkiye gibi bir ülke, Dünya Kupası'na ulaşmak için 24 yıl beklememeliydi. Şimdi görev sadece katılmak değil, aynı zamanda oraya ait bir takım gibi davranmak. Kimsenin eşleşmek istemeyeceği bir takım olmanızı bekliyorum. Arda Güler ve Kenan Yıldız olağanüstü yetenekler" dedi.