Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı Kosova Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda? Dünya Kupası finali

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Kosova Millî Futbol Takımı karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği Kosova - Türkiye maçının tarihi, saati ve yayın bilgileri gündemdeki yerini aldı. Kritik mücadele, Kosova'da oynanacak olup maçın hangi kanalda yayınlanacağı da sporseverler tarafından araştırılıyor. Dünya Kupası yolunda büyük önem taşıyan karşılaşmanın tüm detayları yakından takip ediliyor. Peki, Kosova Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2026 Cuma 08:37 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2026 Cumartesi 11:45
KOSOVA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Dünya Kupası play-off final mücadelesi, 31 Mart 2026 Salı günü gerçekleştirilecek. Kritik karşılaşma Türkiye saati ile (TSİ) 21.45'te başlayacak.

KOSOVA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Milli maç heyecanı şifresiz olarak TV8 ekranlarında ve dijital platform EXXEN üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

MAÇ NEREDE VE HANGİ STADYUMDA OYNANACAK?

Zorlu mücadele, Kosova'nın başkenti Priştine'de bulunan Fadil Vokrri Stadyumu'nda oynanacak.

Play-off yarı finallerinde alınan sonuçlar şöyle:

Türkiye-Romanya: 1-0

Slovakya-Kosova: 3-4

İtalya-Kuzey İrlanda: 2-0

Galler-Bosna Hersek: 1-1 (Penaltılarla 2-4)

Ukrayna-İsveç: 1-3

Polonya-Arnavutluk: 2-1

Danimarka-Kuzey Makedonya: 4-0

Çekya-İrlanda Cumhuriyeti: 2-2 (Penaltılarla 4-3)

PLAY-OFF TURU FİNAL EŞLEŞMELERİ

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play-off turu final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

Bosna Hersek-İtalya

İsveç-Polonya

Kosova-Türkiye

Çekya-Danimarka

Play-off etabında final karşılaşmaları, 31 Mart'ta yapılacak. Milliler, final maçını deplasmanda oynayacak. Final maçlarını kazanan 4 ülke, Dünya Kupası bileti alacak.

