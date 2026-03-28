Kosova Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda? Dünya Kupası finali
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Kosova Millî Futbol Takımı karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği Kosova - Türkiye maçının tarihi, saati ve yayın bilgileri gündemdeki yerini aldı. Kritik mücadele, Kosova'da oynanacak olup maçın hangi kanalda yayınlanacağı da sporseverler tarafından araştırılıyor. Dünya Kupası yolunda büyük önem taşıyan karşılaşmanın tüm detayları yakından takip ediliyor. Peki, Kosova Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2026 Cuma 08:37 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2026 Cumartesi 11:45
PLAY-OFF TURU FİNAL EŞLEŞMELERİ
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play-off turu final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:
Bosna Hersek-İtalya
İsveç-Polonya
Kosova-Türkiye
Çekya-Danimarka
Play-off etabında final karşılaşmaları, 31 Mart'ta yapılacak. Milliler, final maçını deplasmanda oynayacak. Final maçlarını kazanan 4 ülke, Dünya Kupası bileti alacak.
