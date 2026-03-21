Montella birliği sağladı

A Milli Takımımız'ın efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim, teknik direktörümüz Vincenzo Montella ve Dünya Kupası hedefimiz konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Terim şunları söyledi:

Lucescu çok büyük bir teknik direktör ancak Montella da uzun süredir Türkiye'de çalışıyor, ülkeyi iyi tanıyor ve önemli işler başardığı milli takımın önemli bir figürü. İtalya'da birçok önemli takımı çalıştırdı ve özellikle EURO 2024 elemelerinde Türk futbolunun ihtiyaç duyduğu birliği sağladı. O dönemde Türkiye maçlarını yorumluyordum ve o zaman da söylemiştim; Montella'ya hak ettiği desteği vermeliyiz.

Play-off maçlarından Dünya Kupası'na gideceğini düşünüyorum ya da en azından bunu diliyorum, tüm kalbimle bunu diliyorum. Bu yüzden ona ve takımımıza başarılar diliyorum. Kesinlikle kağıt üstünde favoriyiz. Ancak maçın her saniyesinde konsantre olmalı ve konsantrasyonumuzu kaybetmeden hareket etmeliyiz.

"AVRUPA'DA OYNAYAN ÇOK OYUNCUM OLSUN"

90'lı yıllarda milli takımı kurarken şöyle derdim; 'Allah'ım, umarım bir gün kadroyu açıklarken Avrupa'da oynayan o kadar çok oyuncum olur ki onları çağırabilirim'.

Allah'a şükür o günleri görebildik.

Hepsi olağanüstü bir lig rekabetinde yer alıyor, bu da milli takım için hazır oldukları anlamına geliyor. Bu milli takımımız için büyük bir avantaj."