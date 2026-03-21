Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı Haydi Türkiyem

Haydi Türkiyem

Romanya’yı ağırlayacağımız tarihi maçın kadrosu duyuruldu. Hedefimiz önce Romanya sonra Slovakya-Kosova galibini geçip Dünya Kupası’na katılmak.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2026 Cumartesi 06:50
Haydi Türkiyem

A Milli Futbol Takımımız'ın, 2026 FIFA Dünya Kupası playoff turu karşılaşmalarında mücadele edecek 30 kişilik aday kadrosu açıklandı.

Bizim Çocuklar, 26 Mart Perşembe günü saat 20.00'de İstanbul'da Tüpraş Stadı'nda oynanacak play-off yarı finalinde Romanya ile karşılaşacak. Ayyıldızlılarımız, Romanya'yı geçmesi halinde 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri playoff turu finalinde Slovakya- Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Bizim Çocuklar, 23 Mart Pazartesi günü saat 12.00'de Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

OZAN KABAK SÜRPRİZİ

Dizinden geçirdiği ağır sakatlık sonrasında yaklaşık 1 yıl aranın ardından bu sezon sahalara dönen ve Almanya Bundesliga'da Hoffenheim'de oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Ozan Kabak da aday kadroya davet edildi. 25 yaşındaki stoper, son 5 haftada 4 kez Bundesliga'da haftanın 11'ine seçildi. Aday kadroda şu oyuncular yer aldı:

A MİLLİ TAKIM ADAY KADRO:

Kaleciler: Altay Bayındır (M.United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Mert Müldür (Fenerbahçe), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Ahmetcan Kaplan (Nijmegen), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Ozan Kabak (Hoffenheim), Zeki Çelik (Roma), Merih Demiral (Al-Ahli)

Orta saha: Kaan Ayhan (Galatasaray), İsmail Yüksek (Fenerbahçe) Orkun Kökçü (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Atakan Karazor (Stuttgart)

Forvet: Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Deniz Gül (Porto), Kenan Yıldız (Juventus), Semih Kılıçsoy (Cagliari)

